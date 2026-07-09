Нові хіти монет України та США: що варто купити та скільки можна на них заробити

На прохання читачів «Мінфіна», продовжую розмову про нумізматику та інвестиції в цей напрям колекціонування. Нещодавно вже вийшли і найближчим часом з'являться декілька цікавих українських та американських пам'ятних монет, які варто мати у своїй колекції. Про такі монети, які мають непоганий інвестиційний потенціал, розповім докладніше.

Серед монет України варто відзначити монети, що вже вийшли, але ще не надійшли в продаж через інтернет-магазин Нацбанку «Українські народні казки. Кирило Кожум'яка», номіналом 5 гривень із нейзильберу, та срібну монету номіналом 10 гривень «250 років з дня проголошення незалежності США».

Монета Українські народні казки. Кирило Кожум'яка" у сувенірному пакуванні, номіналом 5 гривень, 2026, нейзильбер

Вона входить до серії «Духовні скарби України» та відкриває новий напрям пам'ятних монет, присвячений українським народним казкам, тобто є початком серії українських «казкових монет». Вже одне це формує величезний інтерес до неї з боку колекціонерів.

Я взагалі вважаю, що серія «казкових монет» на нумізматичному ринку має всі шанси повторити долю знаменитої серії з 6 монет тематики фауна «Чорнобиль. Відродження». Практично кожна з них відразу дорожчала щонайменше у 6−10 разів до первісної вартості продажу в інтернет-магазині Нацбанку.

За умовно-розрахунковою ціною НБУ в 303 гривні (поки що Нацбанк не продавав її у своєму інтернет-магазині, але, за моєю інформацією, зробить це вже найближчими тижнями), ця монета на нумізматичному ринку може відразу злетіти в ціні до рівнів від 1 тисячі до 3 тисяч гривень. І це, попри досить великий тираж — щонайменше 50 тисяч штук.

Срібна монета номіналом 10 гривень «250 років з дня проголошення незалежності США», 2026

Ця монета має свою специфіку, яка вже викликає підвищений інтерес колекціонерів. По-перше, частина її тиражу точно піде на презентаційні цілі в посольствах, дипломатичних та торговельних представництвах України в США, та на інші аналогічні представницькі цілі у наших чиновників за кордоном. По-друге, її не було у первісному плані випуску монет НБУ на 2026 рік.

Тобто це був позаплановий ексклюзивний випуск, що робить її ще бажанішою в колекції будь-якого нумізмата.

За розрахунковою ціною у 7 445 гривень (кінцеву нацбанківську ціну можна буде дізнатися, тільки коли Нацбанк проведе її перші реальні продажі у своєму інтернет-магазині), попередньо колекціонери вже готові платити за неї близько 12 тисяч гривень і більше. Тобто вже приблизно в 1,61 раза більше за орієнтовні стартові нацбанківські ціни.

Срібна монета номіналом 10 гривень «30 років Конституції України», 2026

При розрахунковій ціні 7 661 гривень (кінцеву нацбанківську ціну можна буде дізнатися тільки в момент, коли Нацбанк проведе її перші реальні продажі в інтернет-магазині), попередньо колекціонери вже готові платити за неї від 12 тисяч гривень до 16,8 тисяч гривень, тобто приблизно в 1,56−2,19 разів більше за стартові нацбанківські ціни.

Звичайно, за всіма вищевказаними монетами реальну ціну може показати тільки ринок, але я думаю, що мої розрахунки не відрізнятимуться від реальності щонайменше за монетою номіналом 5 гривень «Українські народні казки. Кирило Кожум'яка» та за монетою 10 гривень «250 років з дня проголошення незалежності США».

Серія 35 років Незалежності України

Серед майбутніх випусків монет плану НБУ на серпень 2026 року окремий колекційний інтерес представлятимуть монета 5 гривень у нейзильбері (попередній тираж до 75 000 штук), 20 гривень у сріблі вагою 62,2 грама (2 тройські унції та тираж до 5 000) та 100 гривень у золоті (31,1 грам — 1 тройська унція золота, тираж 1 000 штук), присвячені 35-річчю незалежності України. В силу специфіки патріотичної тематики та круглої дати, дані монети також прикрасять колекцію будь-якого нумізмату.

Серед іноземних недорогих монет я порекомендував би обов'язково купити собі в колекцію повсякденні американські монети, присвячені 250-річчю США.

На момент написання статті в США випущені монети, присвячені цій даті, номіналом 5 центів, 10 центів (дайм), три різні монети по 25 центів (квотери) та 50 центів:

Причому до кінця 2026 року ще буде докарбовано два нові різновиди монети в 25 центів:

А так виглядає монета у 50 центів, що вже надійшла в обіг:

Крім того, для колекціонерів та інвесторів у США буде випущений 1 золотий долар. Ще навесні комісія з образотворчого мистецтва в Америці затвердила дизайн золотої монети із зображенням президента Дональда Трампа в Овальному кабінеті, з датами «1776» на одній стороні, та «2026» — на іншій:

Крім цього, американці докарбують ще монети в 1 цент, які, найімовірніше, можна буде купити лише у сувенірному наборі, присвяченому 250-річчю США. А от для грошового обігу цих одноцентовиків, схоже, не випускатимуть.

Виглядає монета в 1 цент так:

Монети 5, 10, 25 і 50 центів випускаються з недорогоцінних металів і коштують на нашому нумізматичному ринку в межах до 100−150 гривень кожна. Тому хоча б такий набір раджу собі в колекцію підібрати.

Монети ж у золоті 1 долар «До 250-річчя США» з Дональдом Трампом та одноцентовик 2026 року, присвячений цій даті, які випускаються вочевидь з комерційною метою та дуже обмеженим тиражем, коштуватимуть дуже дорого. Тому серед професійних колекціонерів, які збирають американську тематику, вони також матимуть великий попит.

Середина та кінець літа 2026 року будуть дуже насиченими на нумізматичному ринку як у світі, так і в Україні. Тому найближчим часом раджу дуже уважно стежити за оголошеннями інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб'юторів щодо вишевказаних українських пам'ятних монет, а також, за можливості, обов'язково їх придбати собі в колекцію.

Вказані американські ювілейні монети варто купити тим, хто збирає цю тематику, або як сувенір, який поступово зростатиме в ціні за рахунок такої «круглої» для американців дати.

Як завжди, про нові потенційні інвестиційні та нумізматичні «хіти» наступних місяців я розповім уже в наступній статті тут — на «Мінфіні».