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30 липня 2026, 16:14

ЄС погодив додаткові €8,3 млрд для України та висунув нові вимоги

Рада Європейського Союзу 30 липня затвердила зміни до програми Ukraine Facility, збільшивши фінансування України на 2026 рік на €8,3 млрд. Водночас Київ має виконати додаткові умови: перелік реформ, від яких залежить отримання коштів, став значно більшим.

Рада Європейського Союзу 30 липня затвердила зміни до програми Ukraine Facility, збільшивши фінансування України на 2026 рік на €8,3 млрд.

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Фінансування надаватиметься через механізм Ukraine Support Loan, який Європейський парламент і Рада ЄС погодили в лютому 2026 року. Виплати, як і раніше, залежать від виконання Ukraine Plan — урядового плану реформ, погодженого з Євросоюзом.

У Раді ЄС пояснили, що переглянути програму довелося через наслідки повномасштабної війни. Частину запланованих реформ Україна не змогла реалізувати в початкові строки, тому графік і перелік зобов'язань скоригували.

Зокрема, оновлений план передбачає:

  • збільшення кількості індикаторів виконання програми зі 146 до 173;
  • запровадження 27 нових кількісних і якісних показників, з яких 10 потребують ухвалення принципово нових законів;
  • перегляд 34 уже затверджених етапів реформи;
  • перенесення строків виконання 12 реформ;
  • оновлення окремих реформ та інвестиційних проєктів відповідно до умов воєнного часу.

Нові вимоги насамперед стосуються сфер, які ЄС вважає ключовими для подальшої інтеграції України. Серед них — боротьба з корупцією, зміцнення верховенства права, судова реформа, розвиток енергетичного сектору, а також адаптація українського законодавства до правил внутрішнього ринку Євросоюзу.

Ukraine Facility залишається головною програмою довгострокової фінансової підтримки України з боку ЄС. Вона працює з 1 березня 2024 року й передбачає понад €50 млрд грантів і кредитів упродовж 2024−2027 років.

Станом на зараз у межах програми Україна вже отримала €6 млрд перехідного фінансування, €1,89 млрд попереднього фінансування, а також сім траншів на загальну суму близько €21,6 млрд.

Додаткові €8,3 млрд можуть стати одним із найбільших джерел зовнішньої підтримки українського бюджету у 2026 році. Водночас отримання цих коштів безпосередньо залежатиме від того, чи вдасться Україні виконати розширений перелік реформ у погоджені з Євросоюзом строки.

Читайте також: Захист допомоги від Ukraine Facility: держава посилює покарання за розкрадання європейських грошей

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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