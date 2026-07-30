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30 липня 2026, 15:42

Кабмину пропонують скасувати комісії банків за перекази на благодійність

На сайті Кабінету Міністрів Українизареєстрували документ із закликом заборонити банкам стягувати комісії за перекази на офіційно підтверджені благодійні рахунки. В петиції говориться, що треба створити єдині правила для всіх фінансових установ, щоб люди могли повністю спрямовувати кошти на допомогу без додаткових витрат.

На сайті Кабінету Міністрів Українизареєстрували документ із закликом заборонити банкам стягувати комісії за перекази на офіційно підтверджені благодійні рахунки.

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Петиція № 41/010416−26еп передбачає, що комісії не повинні стягуватися під час переказів на рахунки, які мають підтверджений благодійний статус.

Йдеться про збори на:

  • підтримку підрозділів Сил оборони України;

  • допомогу в лікуванні дітей і дорослих із тяжкими захворюваннями;

  • реабілітацію військових та цивільних після поранень;

  • офіційні волонтерські проєкти та інші благодійні ініціативи.

Автор також пропонує визначити зрозумілий механізм, за яким рахунки отримуватимуть статус підтверджених благодійних. Це має допомогти уникнути ситуацій, коли банки не можуть відрізнити офіційні збори від приватних переказів або потенційно шахрайських кампаній.

Крім того, у зверненні йдеться про необхідність встановити однакові правила для всіх українських банків. Наразі умови переказів можуть відрізнятися залежно від фінансової установи та способу проведення операції.

Ініціатива пояснюється тим, що навіть невеликі комісії зменшують фактичну суму допомоги, особливо коли йдеться про тисячі переказів на військові, медичні чи гуманітарні потреби. Водночас остаточне рішення щодо можливого запровадження таких правил залежатиме від реакції уряду та подальшого розгляду петиції.

Документ має пройти необхідну процедуру збору підписів, після чого її розглянуть відповідно до встановленого порядку.

Читайте також: ДПС пояснила, як волонтерам правильно оформити податкові пільги

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
30 липня 2026, 16:18
#
А платити за це хто буде? Може вам ще скасувати плату за мобільний трафік витрачений на перегляд благодійного сайта та плату за електрику витрачену на заряд телефону для перегляду благодійного сайта?
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