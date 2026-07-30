Кабмін з 2 жовтня повертає повні вимоги до маркування харчових продуктів

Кабінет міністрів України скасував тимчасові спрощення вимог до маркування харчових продуктів і кормів, запроваджені у 2022 році через повномасштабну війну. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина відновлення

«У 2022 році тимчасове спрощення вимог було необхідним, щоб не допустити дефіциту продукції, підтримати виробників і зберегти безперебійне постачання в умовах зруйнованої логістики та нестачі сировини. Нині ринок адаптувався, виробничі процеси й ланцюги постачання стабілізувалися, тому повертаємося до повноцінних правил маркування», — цитує пресслужба заступника міністра економіки та довкілля Дениса Башлика.

Як зазначається в повідомленні, після відновлення стандартних правил обов’язкову інформацію про харчові продукти та корми має бути викладено державною мовою, а дані на упаковці — відповідати фактичному складу продукції, зокрема щодо рецептури, харчової цінності та алергенів.

Читайте також: В Україні посилять контроль за органічними продуктами: кого торкнуться нові правила