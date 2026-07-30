Кабінет міністрів України скасував тимчасові спрощення вимог до маркування харчових продуктів і кормів, запроваджені у 2022 році через повномасштабну війну. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.
Кабмін з 2 жовтня повертає повні вимоги до маркування харчових продуктів
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Причина відновлення
«У 2022 році тимчасове спрощення вимог було необхідним, щоб не допустити дефіциту продукції, підтримати виробників і зберегти безперебійне постачання в умовах зруйнованої логістики та нестачі сировини. Нині ринок адаптувався, виробничі процеси й ланцюги постачання стабілізувалися, тому повертаємося до повноцінних правил маркування», — цитує пресслужба заступника міністра економіки та довкілля Дениса Башлика.
Як зазначається в повідомленні, після відновлення стандартних правил обов’язкову інформацію про харчові продукти та корми має бути викладено державною мовою, а дані на упаковці — відповідати фактичному складу продукції, зокрема щодо рецептури, харчової цінності та алергенів.
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Також буде скасовано можливість використовувати пакувальні матеріали інших виробників, яка діяла для релокованих підприємств.
Наголошується, що продукція, промаркована за спрощеними правилами, залишатиметься в обігу до завершення терміну придатності або мінімального строку зберігання.
Нагадаємо
Кабмін у 2022 році ухвалив постанови № 186 «Деякі питання маркування харчових продуктів в умовах воєнного стану» та № 234 «Деякі питання забезпечення безпечності та гігієни кормів в умовах воєнного стану», якими тимчасово спростив вимоги до маркування харчових продуктів і кормів. Із 1 жовтня 2026 року ці документи втратять чинність.
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