На кордоні з Молдовою відкриють новий пункт пропуску: черги мають скоротитися

На українсько-молдовському кордоні завершують будівництво міжнародного пункту пропуску «Бронниця — Унгурь». Після введення в експлуатацію його пропускна спроможність має зрости приблизно на 50%, що допоможе розвантажити інші переходи між двома країнами. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Будівництво пункту пропуску у Вінницькій області стартувало у листопаді 2025 року. Зараз об'єкт перебуває на фінальному етапі, а завершити всі роботи планують до кінця 2026 року.

На будмайданчику вже встановили службові приміщення та павільйони для працівників Державної митної і Державної прикордонної служб. Наразі підрядники монтують оглядовий місток, завершують електромонтажні роботи, облаштовують зовнішнє освітлення, а також підключають системи водопостачання та каналізації до модульних будівель.

Після відкриття пункт пропуску зможе щодоби обслуговувати:

до 600 пасажирів;

до 400 легкових автомобілів;

до 50 вантажних автомобілів;

до 800 пішоходів.

Очікується, що новий перехід дозволить частково перерозподілити транспортні потоки між українсько-молдовськими пунктами пропуску. Це має скоротити час очікування на кордоні для приватних мандрівників і для перевізників, а також спростити автомобільне сполучення між Україною та Молдовою.

Читайте також: Пункт «Шегині — Медика» закривають для автобусів до Польщі з 15 червня

Паралельно триває реалізація ще одного великого прикордонного проєкту — будівництва міжнародного пункту пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» на кордоні з Румунією. Він також передбачає спорудження під'їзних доріг і нового мосту через річку Тиса, що має покращити транспортне сполучення між двома країнами.