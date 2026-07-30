На українсько-молдовському кордоні завершують будівництво міжнародного пункту пропуску «Бронниця — Унгурь». Після введення в експлуатацію його пропускна спроможність має зрости приблизно на 50%, що допоможе розвантажити інші переходи між двома країнами. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
На кордоні з Молдовою відкриють новий пункт пропуску: черги мають скоротитися
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Будівництво пункту пропуску у Вінницькій області стартувало у листопаді 2025 року. Зараз об'єкт перебуває на фінальному етапі, а завершити всі роботи планують до кінця 2026 року.
На будмайданчику вже встановили службові приміщення та павільйони для працівників Державної митної і Державної прикордонної служб. Наразі підрядники монтують оглядовий місток, завершують електромонтажні роботи, облаштовують зовнішнє освітлення, а також підключають системи водопостачання та каналізації до модульних будівель.
Після відкриття пункт пропуску зможе щодоби обслуговувати:
- до 600 пасажирів;
- до 400 легкових автомобілів;
- до 50 вантажних автомобілів;
- до 800 пішоходів.
Очікується, що новий перехід дозволить частково перерозподілити транспортні потоки між українсько-молдовськими пунктами пропуску. Це має скоротити час очікування на кордоні для приватних мандрівників і для перевізників, а також спростити автомобільне сполучення між Україною та Молдовою.
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Паралельно триває реалізація ще одного великого прикордонного проєкту — будівництва міжнародного пункту пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» на кордоні з Румунією. Він також передбачає спорудження під'їзних доріг і нового мосту через річку Тиса, що має покращити транспортне сполучення між двома країнами.
Коментарі - 3
Пункт Бронниця-Угринь працює багато років що можно легко перевірити по відгукам про його перетин ще в 2022 році!
https://maps.app.goo.gl/7zK3KfRoBgtLJHGP7?g_st=ic
Тут може бути мова лише про модернізацію та розширення! Ну і одна з головних проблем в новині повністю проігнорована: навіть якщо проходження пункту буде займати не 2-3 години, а 20 хвилин — на молдавському боці людей чекає ҐРУНТОВА ДОРОГА ЧЕРЕЗ ГОРИ. Чи ця проблема буде вирішена?