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30 липня 2026, 16:28

На кордоні з Молдовою відкриють новий пункт пропуску: черги мають скоротитися

На українсько-молдовському кордоні завершують будівництво міжнародного пункту пропуску «Бронниця — Унгурь». Після введення в експлуатацію його пропускна спроможність має зрости приблизно на 50%, що допоможе розвантажити інші переходи між двома країнами. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

На українсько-молдовському кордоні завершують будівництво міжнародного пункту пропуску «Бронниця — Унгурь».

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Будівництво пункту пропуску у Вінницькій області стартувало у листопаді 2025 року. Зараз об'єкт перебуває на фінальному етапі, а завершити всі роботи планують до кінця 2026 року.

На будмайданчику вже встановили службові приміщення та павільйони для працівників Державної митної і Державної прикордонної служб. Наразі підрядники монтують оглядовий місток, завершують електромонтажні роботи, облаштовують зовнішнє освітлення, а також підключають системи водопостачання та каналізації до модульних будівель.

Після відкриття пункт пропуску зможе щодоби обслуговувати:

  • до 600 пасажирів;
  • до 400 легкових автомобілів;
  • до 50 вантажних автомобілів;
  • до 800 пішоходів.

Очікується, що новий перехід дозволить частково перерозподілити транспортні потоки між українсько-молдовськими пунктами пропуску. Це має скоротити час очікування на кордоні для приватних мандрівників і для перевізників, а також спростити автомобільне сполучення між Україною та Молдовою.

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Паралельно триває реалізація ще одного великого прикордонного проєкту — будівництва міжнародного пункту пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» на кордоні з Румунією. Він також передбачає спорудження під'їзних доріг і нового мосту через річку Тиса, що має покращити транспортне сполучення між двома країнами.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
30 липня 2026, 16:46
#
Добре
+
0
Три літри
Три літри
30 липня 2026, 16:59
#
Ярослава, нащо ви так тупо і відверто брешете?

Пункт Бронниця-Угринь працює багато років що можно легко перевірити по відгукам про його перетин ще в 2022 році!
https://maps.app.goo.gl/7zK3KfRoBgtLJHGP7?g_st=ic

Тут може бути мова лише про модернізацію та розширення! Ну і одна з головних проблем в новині повністю проігнорована: навіть якщо проходження пункту буде займати не 2-3 години, а 20 хвилин — на молдавському боці людей чекає ҐРУНТОВА ДОРОГА ЧЕРЕЗ ГОРИ. Чи ця проблема буде вирішена?
+
0
Iaroslava Kramarenko
Iaroslava Kramarenko
30 липня 2026, 18:06
#
Будь ласка, зверніть увагу, що в статті говориться «Після введення в експлуатацію його пропускна спроможність має зрости приблизно на 50%». Тобто мається на увазі, що цей пункт вже працював до початку будівництва. Я залишила у статті саме те формулювання, яке використовує Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, на офіційний канал якого я додала посилання у першому абзаці. Формально ви праві (окрім «брешете», звичайно). Але редакційні стандарти вимагають від журналістів Мінфіну максимально дотримуватися фактів, наведених у першоджерелі.
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