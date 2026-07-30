Де в Польщі зарплати зростають найшвидше: несподіваний лідер ринку праці

Зарплати у польській логістиці та складських послугах зростають швидше, ніж у більшості інших секторів економіки. У травні 2026 року середня оплата праці в цьому сегменті була на 8,1% вищою, ніж роком раніше, і досягла 9522 злотих. Про це свідчить дослідження основних показників ринку праці та економіки Польщі, проведене аналітичним центром міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

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Для порівняння, у виробництві харчових продуктів зарплати зросли лише на 3,1% — це найнижчий показник серед основних галузей. Середня оплата праці в цьому секторі становила 7704 злотих.

Де зарплати зростали найшвидше

Після логістики друге місце за динамікою зростання зарплат посіло виробництво іншого транспортного обладнання. У цьому секторі середня оплата праці зросла на 7,1% і досягла 10 482 злотих.

У легкій промисловості зарплати збільшилися на 6% — до 6602 злотих. У HoReCa приріст становив 5,9%, до 6783 злотих, у будівництві — 5,4%, до 8913 злотих.

Машинобудування та роздрібна торгівля показали однакову динаміку — по 5,3%. У машинобудуванні середня зарплата становила 9873 злотих, у роздрібній торгівлі — 6973 злотих.

У переробній промисловості оплата праці зросла на 5,1%, до 8723 злотих.

Найповільніше зарплати зростали у виробництві харчових продуктів — на 3,1%. У меблевій промисловості приріст становив 4,3%, в автопромі — 4,4%, у металургії — 4,7%.

Чому логістика вирвалася вперед

Логістика стала одним із найпоказовіших секторів польського ринку праці. Вона одночасно демонструє найвищий темп зростання зарплат і залишається галуззю, де роботодавці стикаються з дефіцитом персоналу.

За даними Colliers, у першому кварталі 2026 року валовий попит на складські площі в Польщі зріс більш ніж на 40% у річному вимірі. Зростання попиту на складську інфраструктуру напряму збільшує потребу компаній у працівниках.

У таких умовах логістичному бізнесу важливо швидко наймати персонал, особливо в періоди сезонного зростання навантаження. Тому компанії дедалі активніше звертаються до агенцій з працевлаштування та використовують тимчасовий персонал, який дозволяє оперативно масштабувати команди.

Зарплатної гонки вже немає

Високі темпи зростання зарплат в окремих секторах не означають повернення польського ринку праці до загальної зарплатної гонки попередніх років.

За даними GUS, у травні середня зарплата у бізнес-секторі становила 9173,24 злотих брутто, що на 5,8% більше, ніж роком раніше. Порівняно з квітнем показник знизився на 3,8%.

За підрахунками Gremi Personal, за січень-травень середня зарплата становила 9298,9 злотих, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це нижчий темп зростання, ніж у 2024−2025 роках.

За прогнозами Gremi Personal, у другій половині року базовим сценарієм для Польщі залишається помірне зростання зарплат. Якщо не буде нового інфляційного шоку, роботодавці, найімовірніше, продовжать підвищувати оплату праці вибірково — для найбільш дефіцитних професій, а не для всіх секторів економіки одночасно.