До закриття міжбанку в четвер, 30 липня, курс долара знизився на 18 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та продажу.
30 липня 2026, 17:32
Долар на міжбанку подешевшав на 18 копійок
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Відкриття 30 липня
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Закриття 30 липня
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Зміни
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44,86/44,89
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44,68/44,71
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18/18
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51,36/51,38
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51,46/51,48
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10/10
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,54−45,03 грн. Євро купують за 50,94 грн, а продають за 51,61 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−45,00, євро — 51,30−51,48 грн.
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Джерело: Мінфін
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