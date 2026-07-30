НБУ запроваджує процентні тендери для банків: що буде з депозитами українців

▶ Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зараз банки можуть розміщувати кошти у тримісячних депозитних сертифікатах НБУ за заздалегідь визначеними правилами. Після змін регулятор більше не задовольнятиме всі заявки автоматично. Натомість раз на два тижні проводитимуться процентні тендери, на яких банки конкуруватимуть між собою за право розмістити вільні кошти.

Для звичайних клієнтів банків це означає насамперед те, що фінансовим установам стане вигідніше залучати депозити населення та ефективно управляти власними коштами. Якщо раніше частину надлишкової ліквідності можна було без особливих труднощів розмістити в НБУ, то тепер банкам доведеться зазделегідь планувати свою роботу.

У Нацбанку нагадують, що саме завдяки попереднім змінам банки почали активніше конкурувати за вкладників. Якщо у 2022 році середня дохідність строкових депозитів становила 9−12%, то в липні 2026 року вона вже перевищує 14%. Від початку цього року обсяг строкових гривневих депозитів населення зріс майже на 10%, а від початку повномасштабної війни — збільшився вдвічі.

Читайте також: Якими будуть ставки за депозитами у серпні та де шукати вищу дохідність

Також українці дедалі активніше вкладають гроші у державні облігації. З початку 2026 року вкладення населення в гривневі ОВДП зросли у 1,5 раза, а порівняно з початком повномасштабного вторгнення — майже у вісім разів.

Що зміниться після запуску нової моделі:

банки отримуватимуть доступ до тримісячних депозитних сертифікатів через процентні тендери;

розміщувати кошти в НБУ автоматично вже не вийде;

банкам доведеться активніше конкурувати за депозити населення;

НБУ поступово оцінюватиме результати змін і за потреби коригуватиме нові правила.

У самому Нацбанку наголошують, що це лише перший етап реформи. Якщо новий механізм покаже очікуваний результат, регулятор продовжить змінювати правила роботи грошового ринку.

Головна мета — зробити так, щоб рішення НБУ щодо облікової ставки швидше впливали на ставки за депозитами та інші фінансові інструменти.