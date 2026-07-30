Національний банк України встановив на 31 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,69 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 18 копійок.
30 липня 2026, 16:05
Долар різко подешевшав, євро знову дорожчає: курс НБУ на 31 липня
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Курс долара
На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 44,69 грн, що на 18 копійок менше, ніж у четвер (44,87 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на п’ятницю встановлений на позначці — 51,27 грн, що на 19 копійок більше, ніж у четвер (51,08 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі