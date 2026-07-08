Головне за середу: фінмоніторинг, виробництво Patriot та ціни на пальне

НБУ покарав банки за фінмоніторинг: хто отримав найбільші штрафи

Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків і однієї небанківської фінансової установи. Причина — порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 5% після заяви Трампа про скасування угоди з Іраном

У середу, 8 липня, світові ціни на нафту підскочили більш ніж на 5% і досягли найвищого рівня за останні два тижні після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння, покликаний покласти край конфлікту з Іраном, «втратив чинність». Це знову посилило побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу.

АЗС потрапили під приціл: чи загрожує Україні дефіцит та стрибок цін на пальне після атак

На українському ринку пального наростає криза. Останнім часом ворог посилив атаки на нашу паливну інфраструктуру, зокрема, АЗС. У червні під удари потрапили близько 150 заправок, цього місяця нальоти продовжуються. «Мінфін» розбирався, до чого готуватися водіям, — чи загрожує Україні дефіцит та подорожчання пального.

США дозволять Україні виробляти системи Patriot — Трамп

Сполучені Штати нададуть Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot і передадуть необхідні технології. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Топ-5 банків, які найактивніше збирали гроші населення на валютні та гривневі депозити

На депозитному ринку встановився повний штиль: за останні два тижні всі відстежувані «Мінфіном» банки з депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн зберегли свої ставки за вкладами незмінними. Скільки зараз можна заробити на депозиті у невеликому банку приватним власникам гривні, долара та євро, та які фінустанови активно «пилососять» гроші населення, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».