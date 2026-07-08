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8 липня 2026, 12:08

Ціни на нафту зросли більш ніж на 5% після заяви Трампа про скасування угоди з Іраном

У середу, 8 липня, світові ціни на нафту підскочили більш ніж на 5% і досягли найвищого рівня за останні два тижні після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння, покликаний покласти край конфлікту з Іраном, «втратив чинність». Це знову посилило побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту зросли до двотижневого максимуму після обміну авіаударами між США та Іраном
Фото: pixabay

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Ціни на нафту

Станом на 11:32 ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $3,82 (5,15%) до $77,98 за барель. Водночас ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на $3,70 (5,25%) до $74,14 за барель. Обидва еталонні сорти досягли найвищих рівнів із 23 червня.

Виступаючи на саміті НАТО в Анкарі, Трамп заявив, що для США режим припинення вогню з Іраном завершився, а меморандум про взаєморозуміння скасовано. Він також додав, що не має наміру відновлювати діалог із Тегераном.

Нагадаємо, напередодні, у вівторок, ціни вже продемонстрували тривідсоткове зростання після того, як США анулювали загальну ліцензію, що дозволяла продаж іранської нафти.

«Сьогодні вранці ралі на ринку продовжилося. З'явилися повідомлення, що чотири танкери з нафтою та газом або вирішили оминути протоку, або були змушені розвернутися. Це сталося після заяви Тегерана про те, що єдиним безпечним маршрутом через Ормузьку протоку є той, який визначить сам Іран», — зазначає аналітик компанії PVM Тамаш Варга.

Ескалація в Ормузькій протоці

Як повідомило у вівторок Центральне командування ЗС США, американські авіаудари стали відповіддю на іранські атаки проти трьох комерційних суден в Ормузькій протоці. У відповідь на це Корпус вартових Ісламської революції заявив, що в ніч на середу атакував військові об'єкти США в Бахрейні та Кувейті.

Зі свого боку спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив Вашингтон у порушенні умов тимчасової мирної угоди. Серед таких порушень він назвав американські удари по території Ірану, відновлення нафтового ембарго, погрози нових атак, ігнорування іранських «коригувань» правил судноплавства в протоці, а також удари Ізраїлю по Лівану.

«Останні події фактично ставлять під великий сумнів майбутнє 60-денного переговорного процесу. На мою думку, поточним фундаментальним факторам ринку зараз більше відповідає ціна в районі $80 за барель, аніж $70», — вважає Б'ярн Шилдроп, головний аналітик з сировинних ринків банку SEB.

Після того, як минулого місяця США та Іран підписали угоду про перемир’я, ціни на нафту впали до довоєнного рівня. Трейдери масово відкривали короткі позиції (шорти) на нафтові ф'ючерси у розрахунку на те, що сировина дешевшатиме й надалі через очікувану хвилю відкладених поставок із Близького Сходу. Проте свіжі події повністю перекреслили ці сподівання.

Хоча Іран офіційно не взяв на себе відповідальність за напади на судна, Катар прямо звинуватив Тегеран в атаці на свій танкер зі скрапленим природним газом (СПГ). Екіпаж катарського судна повідомив про удар безпілотника, внаслідок якого спалахнула пожежа в машинному відділенні.

Ці інциденти знову паралізували рух через Ормузьку протоку, через яку до початку повномасштабного конфлікту наприкінці лютого транспортували близько п'ятої частини світових енергоресурсів. Увесь цей час країни світу активно вичерпували власні стратегічні запаси, щоб компенсувати дефіцит на ринку.

Зменшення резервів

За даними Американського інституту нафти, комерційні запаси нафти в США минулого тижня знову скоротилися. Аналітики, опитані Reuters, прогнозували, що за тиждень, який завершився 3 липня, резерви зменшаться приблизно на 2,4 мільйона барелів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Lesya31
Lesya31
8 липня 2026, 13:45
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Хто б сумнівався. рижому ці качелі найбільш вигідні - створюючи бардак у всьому світі він і його банда заробляє на стрибках котирувань! Те що тут люди дохнуть йому поф!
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