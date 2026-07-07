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7 липня 2026, 20:00

Головне за вівторок: міжнародні резерви, правила бронювання та валютні інтервенції НБУ

Головне за вівторок, 7 липня.

Головне за вівторок, 7 липня.

Міжнародні резерви збільшилися на 12,1%

Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року за попередніми даними становили $51 269,3 млн. У червні вони збільшилися на 12,1% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Гетманцев пропонує змінити методологію розрахунку прожиткового мінімума

Прожитковий мінімум в Україні давно втратив зв'язок із реальністю. Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев написав у своєму телеграм-каналі, що підхід до його розрахунку потрібно міняти кардинально. Додатково він пояснив, як це робиться в Європі.

В Україні знову змінюють правила бронювання працівників. Що буде із зарплатами та відстрочками

Українські компанії бронюватимуть співробітників по-новому. «Мінфін» уже писав про постанову Кабміну, яка набула чинності 2 червня цього року. Основні нововведення — збільшення середньої зарплати, необхідної для оформлення відстрочки для співробітників, з 2,5 до 3 мінімальних зарплат, а також заборона бронювання сумісників. Однак потім уряд прийняв нову постанову, яка набула чинності 3 липня.

Валютні інтервенції НБУ у червні підскочили до $5,1 мільярда: регулятор назвав причини

Національний банк України у червні суттєво збільшив продаж іноземної валюти на міжбанківському ринку. Чисте сальдо валютних інтервенцій регулятора зросло до $5,1 млрд порівняно з $3,2 млрд у травні. Про це йдеться у свіжому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2026 року.

Мінфін залучив від розміщення ОВДП понад 19 мільярдів гривень

Міністерство фінансів 7 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 19,06 млрд грн в еквіваленті, що на 4,60 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 14,46 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Джерело: Мінфін
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