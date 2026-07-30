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30 липня 2026, 15:09

НБУ очікує рекордних міжнародних резервів: що змінить нова модель західної допомоги

Завдяки ритмічним надходженням від міжнародних партнерів Національний банк України очікує зростання міжнародних резервів майже до $70 млрд наприкінці 2026 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час Монетарного брифінгу.

НБУ очікує рекордних міжнародних резервів: що змінить нова модель західної допомоги
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Загальний обсяг прямої бюджетної підтримки України у 2026 році може сягнути близько $54 млрд. Це стало можливим завдяки старту виплат за програмою Ukraine Support Loan (USL) у червні та успішному першому перегляду чотирирічної програми Extended Fund Facility (EFF) Радою директорів МВФ у липні.

Пишний зазначив, що очікуваного фінансування вистачить для беземісійного покриття дефіциту бюджету та збереження стійкості валютного ринку.

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Зміна парадигми

Ключовою зміною 2026 року стане переорієнтація оборонної допомоги: якщо раніше партнери постачали переважно готову зброю, то тепер значна частина коштів за програмою USL спрямовується на локалізацію військового виробництва в Україні.

Цей чинник змінює економічний та валютний ландшафт:

  • Зростання ВВП: розширення внутрішнього оборонного виробництва стимулюватиме економіку через прямі та вторинні ефекти.
  • Збільшення імпорту: виробництво озброєння всередині країни потребуватиме закупівлі іноземних компонентів, що розширить структурний попит на валюту.

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Посередницька роль НБУ

Надходження іноземної валюти поповнить міжнародні резерви НБУ, однак одночасно зросте й потреба в валютних інтервенціях для задоволення потреб імпортерів оборонного сектору.

У НБУ підкреслюють, що посередницька роль Нацбанку на міжбанку зросте, але наявний обсяг резервів дозволить повністю задовольняти попит економіки та гарантувати стабільність гривні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року становили $51,27 млрд. У червні вони збільшилися на 12,1% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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