Мінфін залучив від розміщення ОВДП понад 19 мільярдів гривень

Міністерство фінансів 7 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 19,06 млрд грн в еквіваленті, що на 4,60 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 14,46 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,71 млрд грн під 15,15% (с/з 15,14%) з погашенням 21 липня 2027 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,15%, середньозважений — 15,13%);

2,06 млрд грн під 15,70% (с/з 15,70%) з погашенням 26 квітня 2028 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,79%, середньозважений — 15,73%).

5,05 млрд грн під 12,83% (с/з 12,75%) з погашенням 21 липня 2027 року (первинне розміщення).

В іноземній валюті:

201,11 млн євро під 3,20% (с/з 3,08%) з погашенням 18 листопада 2027 року (минулого тижня рівень дохідності був 3,20%, середньозважений — 3,18%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.