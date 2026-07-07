Гетманцев пропонує змінити методологію розрахунку прожиткового мінімума

Прожитковий мінімум в Україні давно втратив зв'язок із реальністю. Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев написав у своєму телеграм-каналі , що підхід до його розрахунку потрібно міняти кардинально. Додатково він пояснив, як це робиться в Європі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як рахують цей показник в Україні зараз і чому він не працює

В Україні прожитковий мінімум досі визначають через споживчий кошик із переліком конкретних товарів: скільки курток, шкарпеток чи купальників потрібно людині на кілька років. Цей підхід давно застарів і не відображає реальних витрат.

В результаті ми спостерігаємо катастрофічну структуру витрат українців:

близько 40% доходів — на продукти харчування

31% — на комунальні послуги та оренду житла

9% — на охорону здоров'я

4% — на транспорт

Разом майже 80% всіх доходів іде лише на найнеобхідніше. Це один із найгірших показників у Європі.

Читайте також: Зарплати, оклади та прожитковий мінімум: до чого готуватися українцям до 2029 року

Як це робиться в ЄС

У більшості європейських країн логіка інша. Спочатку визначають вартість повноцінного харчування за актуальними цінами, бо це та частина, яку можна порахувати об'єктивно.

Далі закон встановлює структуру: продукти мають становити лише певну частку загальної суми, решта розподіляється на житло, транспорт, ліки, одяг, освіту і культуру. Людина сама вирішує, на що витрачати ці кошти.

Показники витрат на харчування в країнах ЄС:

Австрія — 10,9%

Німеччина — 11,8%

Люксембург — 9%

країни ЄС загалом — 10−13%

Що пропонує Гетманцев

Перегляд прожиткового мінімуму — невідкладне питання, яке має бути вирішене. За словами Голови парламентського комітету з питань фінансів, насамперед потрібно відв'язати від цього показника всі розрахунки, не пов'язані з базовими потребами людини.

А сам прожитковий мінімум зробити чесним і зрозумілим стандартом мінімального рівня життя — таким, яким він і мав бути від початку.

Читайте також: Гетманцев розповів, коли будуть прийняті законопроекти про реєстр дропів та реєстр банківських рахунків