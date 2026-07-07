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7 липня 2026, 8:52

Гетманцев пропонує змінити методологію розрахунку прожиткового мінімума

Прожитковий мінімум в Україні давно втратив зв'язок із реальністю. Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев написав у своєму телеграм-каналі, що підхід до його розрахунку потрібно міняти кардинально. Додатково він пояснив, як це робиться в Європі.

Прожитковий мінімум в Україні давно втратив зв'язок із реальністю.

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Як рахують цей показник в Україні зараз і чому він не працює

В Україні прожитковий мінімум досі визначають через споживчий кошик із переліком конкретних товарів: скільки курток, шкарпеток чи купальників потрібно людині на кілька років. Цей підхід давно застарів і не відображає реальних витрат.

В результаті ми спостерігаємо катастрофічну структуру витрат українців:

  • близько 40% доходів — на продукти харчування
  • 31% — на комунальні послуги та оренду житла
  • 9% — на охорону здоров'я
  • 4% — на транспорт

Разом майже 80% всіх доходів іде лише на найнеобхідніше. Це один із найгірших показників у Європі.

Читайте також: Зарплати, оклади та прожитковий мінімум: до чого готуватися українцям до 2029 року

Як це робиться в ЄС

У більшості європейських країн логіка інша. Спочатку визначають вартість повноцінного харчування за актуальними цінами, бо це та частина, яку можна порахувати об'єктивно.

Далі закон встановлює структуру: продукти мають становити лише певну частку загальної суми, решта розподіляється на житло, транспорт, ліки, одяг, освіту і культуру. Людина сама вирішує, на що витрачати ці кошти.

Показники витрат на харчування в країнах ЄС:

  • Австрія — 10,9%
  • Німеччина — 11,8%
  • Люксембург — 9%
  • країни ЄС загалом — 10−13%

Що пропонує Гетманцев

Перегляд прожиткового мінімуму — невідкладне питання, яке має бути вирішене. За словами Голови парламентського комітету з питань фінансів, насамперед потрібно відв'язати від цього показника всі розрахунки, не пов'язані з базовими потребами людини.

А сам прожитковий мінімум зробити чесним і зрозумілим стандартом мінімального рівня життя — таким, яким він і мав бути від початку.

Читайте також: Гетманцев розповів, коли будуть прийняті законопроекти про реєстр дропів та реєстр банківських рахунків

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Java Vetal
Java Vetal
7 липня 2026, 12:28
#
Пенсіонер з того мінімуму може оплатити лише комуналку та харчуватись сурогатами та спредами, бо на базові ліки вже не вистачить грошей, а ще треба на домовину відкладати хоч щось
+
0
youknow
youknow
7 липня 2026, 13:09
#
Як сказав гетманцев:«насамперед потрібно відв'язати від цього показника всі розрахунки, не пов’язані з базовими потребами людини.»
це означає «порізати».
при тому що для «бронювання» — підвищують вимоги заробітної плати.
дивно, «заробітні» плати чиновників — покривають набагато більше базових потреб. несправедливість? — так. «слуги народу»? — ні.
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