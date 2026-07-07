Прожитковий мінімум в Україні давно втратив зв'язок із реальністю. Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев написав у своєму телеграм-каналі, що підхід до його розрахунку потрібно міняти кардинально. Додатково він пояснив, як це робиться в Європі.
Гетманцев пропонує змінити методологію розрахунку прожиткового мінімума
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Як рахують цей показник в Україні зараз і чому він не працює
В Україні прожитковий мінімум досі визначають через споживчий кошик із переліком конкретних товарів: скільки курток, шкарпеток чи купальників потрібно людині на кілька років. Цей підхід давно застарів і не відображає реальних витрат.
В результаті ми спостерігаємо катастрофічну структуру витрат українців:
- близько 40% доходів — на продукти харчування
- 31% — на комунальні послуги та оренду житла
- 9% — на охорону здоров'я
- 4% — на транспорт
Разом майже 80% всіх доходів іде лише на найнеобхідніше. Це один із найгірших показників у Європі.
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Як це робиться в ЄС
У більшості європейських країн логіка інша. Спочатку визначають вартість повноцінного харчування за актуальними цінами, бо це та частина, яку можна порахувати об'єктивно.
Далі закон встановлює структуру: продукти мають становити лише певну частку загальної суми, решта розподіляється на житло, транспорт, ліки, одяг, освіту і культуру. Людина сама вирішує, на що витрачати ці кошти.
Показники витрат на харчування в країнах ЄС:
- Австрія — 10,9%
- Німеччина — 11,8%
- Люксембург — 9%
- країни ЄС загалом — 10−13%
Що пропонує Гетманцев
Перегляд прожиткового мінімуму — невідкладне питання, яке має бути вирішене. За словами Голови парламентського комітету з питань фінансів, насамперед потрібно відв'язати від цього показника всі розрахунки, не пов'язані з базовими потребами людини.
А сам прожитковий мінімум зробити чесним і зрозумілим стандартом мінімального рівня життя — таким, яким він і мав бути від початку.
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Коментарі - 2
це означає «порізати».
при тому що для «бронювання» — підвищують вимоги заробітної плати.
дивно, «заробітні» плати чиновників — покривають набагато більше базових потреб. несправедливість? — так. «слуги народу»? — ні.