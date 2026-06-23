Головне за вівторок: НБУ вимагає відставки Смілянського та нові штрафи для водіїв

НБУ дає 5 днів на відсторонення Смілянського з посади директора Укрпошти

Національний банк ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського Ігоря Юхимовича вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури, йдеться у повідомленні регулятора.

У травні 2026 року реальний ВВП зріс на 0,9% — ІЕД

У травні 2026 року зростання реального ВВП становило 0,9% порівняно з травнем минулого року. Про це свідчать свіжі дані Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Від $20 тисяч: яке житло можна купити в Києві та передмісті з мінімальним бюджетом

За останній рік у Києві та області житло подорожчало щонайменше на 10% і, як прогнозують рієлтори, ціни й надалі зростатимуть. У агентствах нерухомості орієнтують потенційних покупців на середній бюджет до $100 тисяч. Нібито, саме за такі гроші реально підібрати «щось пристойне». Але це лише частина правди.

Промислова інфляція в Україні прискорилася до 45% у річному вимірі — Держстат

В Україні продовжують стрімко зростати ціни виробників промислової продукції. У травні 2026 року промислова інфляція у річному вимірі (відносно травня 2025 року) досягла 45,2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Любителям швидкості готують підвищення штрафів: скільки доведеться платити

У Верховній Раді готують законодавчі зміни, які передбачають суттєве збільшення штрафів за перевищення швидкості на дорогах. Йдеться про законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах», про це пише народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк.