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23 червня 2026, 20:00

Головне за вівторок: НБУ вимагає відставки Смілянського та нові штрафи для водіїв

Головне за вівторок, 23 червня.

Головне за вівторок: НБУ вимагає відставки Смілянського та нові штрафи для водіїв

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Джерело: Мінфін
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