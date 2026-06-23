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23 червня 2026, 11:41

НБУ дає 5 днів на відсторонення Смілянського з посади директора Укрпошти

Національний банк ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського Ігоря Юхимовича вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури, йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського Ігоря Юхимовича вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.

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Підстави для розгляду питання

Оцінка професійної придатності керівників фінансових установ та надавачів платіжних послуг є невід'ємною частиною наглядових повноважень Національного банку України. Її мета — забезпечити відповідність осіб, які приймають ключові управлінські рішення, встановленим законодавством вимогам, що є необхідною умовою стабільного функціонування фінансового сектору. Процедура здійснюється за наявності підстав, визначених законодавством, зокрема в разі виявлення порушень у діяльності установи.

Укрпошта є оператором поштового зв’язку, що має ліцензію Національного банку України на надання фінансових платіжних послуг, та як надавач фінансових платіжних послуг є піднаглядною установою НБУ.

Читайте також: НБУ попереджає про ризики через управління в Укрпошті. Вимагає створити наглядову раду

Національний банк розпочав процедуру оцінки відповідності генерального директора АТ «Укрпошта» пана Смілянського вимогам щодо професійної придатності за результатами наглядових дій НБУ стосовно діяльності компанії у 2023−2026 роках.

За цей період регулятор кілька разів застосовував до АТ «Укрпошта» заходи впливу (письмові застереження та штрафи) у зв’язку з порушеннями у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю.

Висновки та рішення Комітету

За результатами співбесіди та аналізу наявних матеріалів Кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку про наявність підстав для визнання Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Ураховуючи інформацію щодо виявлених порушень у діяльності АТ «Укрпошта», а також відповіді та пояснення, надані паном Смілянським під час проведеної з ним співбесіди на Кваліфікаційній комісії НБУ, Комітет дійшов висновку про те, що в нього немає достатнього рівня знань вимог законодавства, розуміння та досвіду належного застосування вимог чинного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов’язків, забезпечення належного рівня корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, організації системи фінансового моніторингу та системи управління ризиками в АТ «Укрпошта», що свідчить про його невідповідність вимогам щодо професійної придатності як керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Керуючись своїм професійним судженням, ураховуючи принципи співмірності (пропорційності) обґрунтованого сумніву та комплексного аналізу, Комітет вбачає невідповідність генерального директора АТ «УКРПОШТА» Смілянського Ігоря Юхимовича вимогам щодо професійної придатності, установленим у Положенні № 217, Положенні № 199 для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

З огляду на це рішення, на виконання вимог законодавства АТ «УКРПОШТА» в особі уповноваженого органу має здійснити всі необхідні дії для заміни генерального директора й привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку. Так, упродовж п’яти робочих днів уповноважений орган АТ «УКРПОШТА» має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ «УКРПОШТА», а надалі упродовж двох місяців — призначити нового керівника, який відповідає вимогам щодо професійної придатності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+45
TAN72
TAN72
23 червня 2026, 11:47
#
Переоценил себя 😂
+
0
Danconia
Danconia
23 червня 2026, 12:23
#
Цікаво що вони там порушили, чи просто в НБУ вирішили тіпа прибрать, або щось десь не заніс то позбавляють годівниці скільки він там собі млн премії платив на рік?))
+
+30
Apache
Apache
23 червня 2026, 12:25
#
Давно такое решение назревало. А то он себя Богом возомнил: даже на справедливые замечания в свой адрес неадекватно реагирует.
+
0
Володимир Пархоменко
Володимир Пархоменко
23 червня 2026, 12:34
#
Нарешті припинять гроші красти з пенсійних переказів.
+
+30
neverice
neverice
23 червня 2026, 12:35
#
Найцікавіше в цій історії — це те, що директора пошти відсторонив НБУ (!). При тому, що Укрпошта не є ні банком, ні фінансовою організацією. І взагалі ніяким боком не підпадає під юрисдикцію НБУ.
+
0
AP1
AP1
23 червня 2026, 13:12
#
*бала жаба гадюку.
+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
23 червня 2026, 13:14
#
Шикарно, паразити в банці один одного скубуть, як павуки
+
+15
BIlE
BIlE
23 червня 2026, 14:08
#
Скільки ще не встиг всього зробити:
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