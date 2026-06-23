Промислова інфляція в Україні прискорилася до 45% у річному вимірі — Держстат

В Україні продовжують стрімко зростати ціни виробників промислової продукції. У травні 2026 року промислова інфляція у річному вимірі (відносно травня 2025 року) досягла 45,2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Тільки за один місяць — порівняно з квітнем 2026 року — ціни промислових підприємств зросли ще на 1,2%.

Що тисне на ціни виробників

Головним драйвером травневого прискорення цін, за інформацією Держстату, став сектор переробної промисловості. Продукція цього сегмента за місяць подорожчала на 1,7%.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ціни виробників промислової продукції в Україні у квітні 2026 року зросли на 40,2% у річному вимірі, тоді як у порівнянні з березнем зафіксовано зниження на 1,2%.