В Україні продовжують стрімко зростати ціни виробників промислової продукції. У травні 2026 року промислова інфляція у річному вимірі (відносно травня 2025 року) досягла 45,2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
23 червня 2026, 17:20
Промислова інфляція в Україні прискорилася до 45% у річному вимірі — Держстат
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Тільки за один місяць — порівняно з квітнем 2026 року — ціни промислових підприємств зросли ще на 1,2%.
Що тисне на ціни виробників
Головним драйвером травневого прискорення цін, за інформацією Держстату, став сектор переробної промисловості. Продукція цього сегмента за місяць подорожчала на 1,7%.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що ціни виробників промислової продукції в Україні у квітні 2026 року зросли на 40,2% у річному вимірі, тоді як у порівнянні з березнем зафіксовано зниження на 1,2%.
Джерело: Мінфін
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