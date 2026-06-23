У Раді готують підвищення штрафів за перевищення швидкості: скільки доведеться платити водіям

У Верховній Раді готують законодавчі зміни, які передбачають суттєве збільшення штрафів за перевищення швидкості на дорогах. Йдеться про законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах», про це пише народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк.

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Документ розроблений спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України. Його мета — посилити відповідальність водіїв за порушення швидкісного режиму, яке є однією з ключових причин дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками.

Які штрафи діють зараз

Наразі за перевищення встановленої швидкості більш як на 20 км/год водій сплачує штраф у розмірі 340 грн.

За перевищення швидкості більш як на 50 км/год передбачено штраф 1700 грн.

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Які штрафи пропонують запровадити

Законопроєкт передбачає нову градацію відповідальності залежно від рівня перевищення швидкості:

понад 20 км/год — 680 грн;

понад 40 км/год — 2040 грн;

понад 60 км/год — 2720 грн;

понад 80 км/год — 3400 грн.

Окремо пропонується посилити відповідальність для системних порушників. Якщо водій перевищить швидкість п’ять і більше разів протягом року, штраф може становити 17 000 грн.

Автори ініціативи наголошують, що посилення відповідальності має зменшити кількість аварій, травмованих і загиблих на дорогах. Зміни набудуть чинності лише після ухвалення законопроєкту Верховною Радою та підписання його президентом.