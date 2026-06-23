У травні 2026 року реальний ВВП зріс на 0,9% — ІЕД

У травні 2026 року зростання реального ВВП становило 0,9% порівняно з травнем минулого року. Про це свідчать свіжі дані Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

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Зазначається, що кращий доступ до електроенергії підтримав розвиток переробної промисловості. Водночас продовжував зростати видобуток газу, незважаючи на руйнування інфраструктури російськими дронами та ракетами.

За даними Держстату, за підсумками першого кварталу 2026 року реальний ВВП скоротився на 0,6%. Також ІЕД переглянув оцінку ВВП за квітень з +1% до +0,7%.

Виробництво електроенергії та розподіл газу, за оцінкою експертів ІЕД, в травні 2026-го скоротилися на 6,5% у порівнянні з травнем 2025-го. У транспортній сфері падіння становило 4,2%, хоча його темпи дещо сповільнилися завдяки низькій базі минулого року.

Водночас спостерігалось зростання у таких галузях:

Добувна промисловість зросла на 6% завдяки подальшому збільшенню видобутку газу, попри російські обстріли.

Будівництво продемонструвало зростання приблизно на 5%.

Торгівля зросла на 4,8%, що відображає збільшення попиту населення.

Переробна промисловість зросла на 2% завдяки кращому доступу до електроенергії.

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Нагадаємо

Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України за перший квартал 2026 року. Згідно з оновленими даними, відомство погіршило оцінку падіння реального ВВП порівняно з аналогічним періодом минулого року до 0,6%. Раніше прогнозувалося зниження на 0,5%.

«Мінфін» писав, що Національний банк України погіршив річний прогноз зростання ВВП до 1,3%. У січневому Інфляційному звіті регултор прогнозував 1,8%, у жовтневому — 2%.