Головне за понеділок, 22 червня.
Головне за понеділок: посилки обкладуть ПДВ, зарплати військовим підвищать, долар утримають
Долар зупинили близько 45 грн: чи стане євро інструментом балансування
У понеділок на валютному ринку долар на міжбанку по обіді наблизився до психологічної позначки 45 грн, проте закріпитися на цьому рівні йому не дали. Щойно котирування дійшли до 45 грн за долар, ринок швидко відкотився нижче.
Восени посилки до 150 євро обов'язково обкладуть ПДВ — Гетьманців
Верховна Рада вже восени має скасувати пільгу на ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро — зобов'язання перед ЄС та МВФ, яке відкладати далі неможливо. Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетьманцев .
Зеленський підписав закон про рекордний оборонний бюджет
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету, які передбачають підвищення військових зарплат.
Нові норми площі житла: уряд змінює програму
Ветерани та сім'ї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку є обитель під 3%. Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 3% у перші 10 років, до 6% — з 11 року. Зміни почнуть діяти за місяць.
Ціни на землю різко зросли: скільки тепер коштує гектар
Вартість сільськогосподарської землі в Україні продовжує зростати. За місяць середня ціна гектара додала майже 5 тисяч гривень, хоча кількість проданих ділянок скоротилася
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