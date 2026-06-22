Головне за понеділок: посилки обкладуть ПДВ, зарплати військовим підвищать, долар утримають

Долар зупинили близько 45 грн: чи стане євро інструментом балансування

У понеділок на валютному ринку долар на міжбанку по обіді наблизився до психологічної позначки 45 грн, проте закріпитися на цьому рівні йому не дали. Щойно котирування дійшли до 45 грн за долар, ринок швидко відкотився нижче.