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22 червня 2026, 14:43

Восени посилки до €150 обов'язково обкладуть ПДВ — Гетманцев

Безмитна вечірка для шопінгу на іноземних маркетплейсах добігає кінця. Верховна Рада вже восени має скасувати пільгу на ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро — це зобов'язання перед ЄС та МВФ, яке відкладати далі неможливо. Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев в інтерв'ю«Інтерфакс-Україна».

Безмитна вечірка для шопінгу на іноземних маркетплейсах добігає кінця.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Нагадаємо, що перша спроба ухвалити відповідний закон провалилася 26 травня, бо за законопроєкт № 12360 проголосували лише 217 депутатів (на відміну від законопроєкта № 15111-д про оподаткування цифрових платформ, за який проголосував 241 народний депутат). Тепер уряд має підготувати новий документ і подати його до Ради восени.

Читайте також: Рада ухвалила «податок на OLX»: що приховано у новому законі

Чому це важливо для отримання грошей від МВФ

Скасування пільги — це одна з важливих умов нової програми МВФ EFF на $8,1 млрд. Без його виконання Україна не отримає чергові транші фінансування. У 2026 році заплановано три перегляди програми: у червні, вересні та грудні. Кожен етап відкриває можливість отримати від $0,7 до $1 млрд.

Гетманцев висловився доволі жорстко: «Я не бачу жодних можливостей для невиконання цих взятих на себе зобов'язань».

Що зміниться для покупців

Наразі всі посилки до 150 євро звільнені від ПДВ.

Після ухвалення закону:

  • до вартості товарів на Temu, AliExpress, Amazon та інших платформах додасться 20% ПДВ
  • великі маркетплейси стягуватимуть податок автоматично під час оформлення замовлення
  • якщо продавець не підключений до української системи ПДВ — платити доведеться покупцю через поштового оператора
  • для обліку використовуватиметься унікальний код посилки UCR

Мінфін підрахував: скасування пільги принесе бюджету близько 10 млрд грн щороку. Бізнес давно підтримує цю зміну, адже іноземні маркетплейси мають конкурентну перевагу перед українськими продавцями, які ПДВ платять за замовчуванням.

До речі, з 1 липня аналогічні правила запроваджує і ЄС. Там вводять тимчасовий збір у розмірі 3 євро за кожну товарну категорію в замовленні. Так що Україна просто рухається в загальноєвропейському напрямку.

Читати також: МВФ відтермінував «закон про посилки»: загрозу для траншу на $686 млн знято

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+30
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
22 червня 2026, 14:46
#
Більшу огиду, ніж від гетьманцева, викликав лише риг чечетов.
+
+45
nsns3212
nsns3212
22 червня 2026, 14:53
#
Это пик потужности
сказки про мвф для телемарафона
сократить держ аппарат даже не думали
населения -50% оплата чиновников +100%
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
22 червня 2026, 15:11
#
Пік потужності - це коли йдуть вкиди про завоз індусів і тд, щоб перевірити реакцію публіки, а де факто їх вже активно завозять, ну і паралельно хочуть внести поправку в цивільний кодекс, щоб одружуватися можна було з 14 років, поки патріота пєтра будуть бусифікувати, сказати хто буде робити «проникнення» в незламну білу українку чи сам здогадаєшся?

тому всі ці посилки і тд — це вже на фоні всього піздєца неважливо
+
0
Я Саня
Я Саня
22 червня 2026, 15:16
#
Точно, дуже дивно що мфв не вимагає скоротити держапарат, зменшити млнні зп різним там топдиректорам і т.д. А от населення нагнути так мфв щось раз по раз вимагає. Дивно
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