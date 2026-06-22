Восени посилки до €150 обов'язково обкладуть ПДВ — Гетманцев

Безмитна вечірка для шопінгу на іноземних маркетплейсах добігає кінця. Верховна Рада вже восени має скасувати пільгу на ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро — це зобов'язання перед ЄС та МВФ, яке відкладати далі неможливо. Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев в інтерв'ю«Інтерфакс-Україна».

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Нагадаємо, що перша спроба ухвалити відповідний закон провалилася 26 травня, бо за законопроєкт № 12360 проголосували лише 217 депутатів (на відміну від законопроєкта № 15111-д про оподаткування цифрових платформ, за який проголосував 241 народний депутат). Тепер уряд має підготувати новий документ і подати його до Ради восени.

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Чому це важливо для отримання грошей від МВФ

Скасування пільги — це одна з важливих умов нової програми МВФ EFF на $8,1 млрд. Без його виконання Україна не отримає чергові транші фінансування. У 2026 році заплановано три перегляди програми: у червні, вересні та грудні. Кожен етап відкриває можливість отримати від $0,7 до $1 млрд.

Гетманцев висловився доволі жорстко: «Я не бачу жодних можливостей для невиконання цих взятих на себе зобов'язань».

Що зміниться для покупців

Наразі всі посилки до 150 євро звільнені від ПДВ.

Після ухвалення закону:

до вартості товарів на Temu, AliExpress, Amazon та інших платформах додасться 20% ПДВ

великі маркетплейси стягуватимуть податок автоматично під час оформлення замовлення

якщо продавець не підключений до української системи ПДВ — платити доведеться покупцю через поштового оператора

для обліку використовуватиметься унікальний код посилки UCR

Мінфін підрахував: скасування пільги принесе бюджету близько 10 млрд грн щороку. Бізнес давно підтримує цю зміну, адже іноземні маркетплейси мають конкурентну перевагу перед українськими продавцями, які ПДВ платять за замовчуванням.

До речі, з 1 липня аналогічні правила запроваджує і ЄС. Там вводять тимчасовий збір у розмірі 3 євро за кожну товарну категорію в замовленні. Так що Україна просто рухається в загальноєвропейському напрямку.

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