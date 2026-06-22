Нові норми площі житла: уряд змінює програму єОселя

Ветерани та сімʼї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку єОселя під 3%. Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, до 6% —з 11 року. Зміни почнуть діяти через місяць. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

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Нова норма площі житла

За її словами, Уряд встановлює нові норми на площу житла для всіх позичальників:

для квартир: 52,5 м² — для однієї людини; 73,5 м² — для сім'ї з двох або трьох людей; додатково 21 м² — на кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 м²;

для житлових будинків: 62,5 м² — для однієї людини; 83,5 м² — для сім'ї з двох або трьох людей; додатково 21 м² — на кожного наступного члена сім'ї, але не більше 125,5 м².

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Також оновлюється підхід до складу сім'ї. Для участі в програмі враховуватимуться діти, які не досягли 21 року.

Зміни також деталізують механізм поручительства. Під час оцінки платоспроможності можна буде враховувати поручителів, які не є членами сім'ї заявника.

Також вводиться поняття майнового поручителя — людини, яка може передати власне житло або майнові права як додаткове забезпечення за кредитом. Її відповідальність обмежується вартістю такого майна.

За згодою заявників, членів їхніх сімей та поручителів Укрфінжитло зможе отримувати частину необхідної інформації через державні реєстри.

Зокрема, йдеться про дані для перевірки доходів і платоспроможності позичальників, членів їхніх сімей та поручителів. Такий обмін даними відбуватиметься через систему електронної взаємодії державних реєстрів або інші захищені інформаційні системи.

Нагадаємо

Загалом від початку 2026 року скористалися програмою єОселя 3947 українських родин, які отримали пільгових іпотек на суму майже 7,7 млрд грн.

Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області — 44, місті Києві — 24, Львівській області — 11.