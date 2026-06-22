Зеленський підписав закон про рекордний оборонний бюджет

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету, які передбачають підвищення зарплат військовим. Про це йдеться в картці законопроєкту № 15224 на сайті ВР.

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Як писав «Мінфін», 10 червня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 15224, який передбачає збільшення видатків бюджету в поточному році на 1,56 трлн гривень.

Після ухвалення документа загальний обсяг видатків на оборону в Україні досяг рекордних 4,4 трлн гривень.

Найбільшу частину цих коштів — 2,3 трлн гривень — планують спрямувати на закупівлю озброєння та військової техніки. Ще понад 1,45 трлн гривень передбачено на виплату зарплат українським військовим.

Основним джерелом додаткового фінансування стала допомога Європейського Союзу.