Ціни на землю різко зросли: скільки тепер коштує гектар

Вартість сільськогосподарської землі в Україні продовжує зростати. За місяць середня ціна гектара додала майже 5 тисяч гривень, хоча кількість проданих ділянок скоротилася. Про це повідомляє Опендатабот .

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Як змінилася вартість

У травні 2026 року середня вартість одного гектара землі сільськогосподарського призначення досягла 74 528 гривень. Для порівняння, у квітні цей показник був майже на 5 тисяч гривень нижчим.

Водночас активність на ринку дещо знизилася. За даними аналітиків, протягом травня в Україні продали 19 803 гектари землі, що більш ніж на 2 300 гектарів менше, ніж місяцем раніше.

Ціни на землю суттєво відрізняються залежно від регіону. У середньому вартість гектара коливається від 32 364 до 283 885 гривень.

Де найдешевша

Найдешевшу землю фіксують у Донецькій області, де гектар коштує в середньому 32 364 гривні.

Також до регіонів із найнижчими цінами увійшли:

Київ — 41 223 грн/га;

Миколаївська область — 42 383 грн/га;

Херсонська область — 42 894 грн/га;

Сумська область — 43 186 грн/га;

Одеська область — 44 648 грн/га;

Чернігівська область — 44 920 грн/га;

Харківська область — 48 380 грн/га.

Де найдорожча земля

Найдорожчою залишається земля в Івано-Франківській області. Тут середня вартість гектара досягла 283 885 гривень.

До трійки лідерів також увійшли:

Київська область — 173 276 грн/га;

Львівська область — 139 525 грн/га.

Крім того, високі ціни зафіксовані в Тернопільській області, де гектар у середньому коштує 112 219 гривень.

У Держгеокадастрі пояснюють зростання попиту кількома факторами. Серед них — посилення ролі агропромислового комплексу в економіці, збільшення частки сільського господарства у ВВП та використання землі як інвестиційного активу.

Окремим поштовхом для ринку став допуск юридичних осіб до купівлі землі, який набув чинності з 1 січня 2024 року.

Водночас у Держгеокадастрі наголошують, що прогнози про масовий розпродаж українських земель не справдилися.