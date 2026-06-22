Долар зупинили біля 45 грн: чи стане євро інструментом балансування

У понеділок на валютному ринку долар на міжбанку після обіду наблизився до психологічної позначки 45 грн, однак закріпитися на цьому рівні йому не дали. Як тільки котирування дійшли до 45 грн за долар, ринок швидко відкотили нижче. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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«Сьогодні, як тільки долар на міжбанку після обіду дійшов до 45 грн, його відкинули», — пише аналітик.

Така динаміка може свідчити про жорстку позицію регулятора щодо недопущення подальшого ослаблення гривні саме через долар. Учасники ринку тепер уважно стежитимуть, чи буде НБУ й надалі утримувати цю межу, адже тиск на валютний ринок зберігається.

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«Якась прям жорстка позиція. Потрібно буде прослідкувати. Якщо так, то вирівнювати ринок далі будуть через євро, але не допускаючи зниження нижче за 51,0грн/євро», -підсумував Шевчишин.

Фактично це означає, що Нацбанк може намагатися стримувати різкі рухи долара біля позначки 45 грн, водночас коригуючи загальний баланс ринку через крос-курс євро. Подальша динаміка залежатиме від активності продавців валюти, попиту імпортерів та ситуації на світовому валютному ринку.