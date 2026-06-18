Головне за четвер 18 червня.
Головне за четвер: облікова ставка 15%, українці масово беруть кредити та знімають готівку
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%
Правління Національного банку ухвалило рішення про збереження облікової ставки на рівні 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 18 червня квітня.
Українці масово беруть кредити: травневий приріст став другим найбільшим в історії
У травні 2026 року обсяг банківських гривневих кредитів, виданих населенню, зріс на 12,27 млрд грн. Це другий за розміром місячний приріст за всю історію спостережень. Більший показник фіксували лише у березні 2026 року. Водночас кредитування населення у валюті фактично залишається зупиненим, тож основне навантаження припадає саме на гривневі позики.
Українці масово забирають валюту з банків: що показала статистика за травень
Кошти населення на рахунках та депозитах у банках зросли до чергового історичного максимуму — 1,479 трлн грн. Водночас темпи приросту помітно сповільнилися: у травні обсяг коштів збільшився лише на 0,1%, а річні темпи зростання знизилися до 16,9%.
В Україні можуть змінити принцип нарахування пенсій: деталі реформи
В Україні планують запровадити гарантовану базову пенсію, яку частково фінансуватиме держава. При цьому друга частина виплати залежатиме від трудового стажу людини та суми внесків, які вона сплачувала протягом своєї трудової діяльності.
Німеччина, Швеція та Нідерланди виділять понад $1 млрд на закупівлю зброї для України
Низка європейських країн оголосила про нові фінансові внески до спеціального фонду НАТО для закупівлі військової техніки та озброєння для України. Йдеться про програму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), яка дозволяє союзникам купувати американське озброєння для потреб ЗСУ
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