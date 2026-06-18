Головне за четвер: облікова ставка 15%, українці масово беруть кредити та знімають готівку

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Правління Національного банку ухвалило рішення про збереження облікової ставки на рівні 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 18 червня квітня.

Українці масово беруть кредити: травневий приріст став другим найбільшим в історії

У травні 2026 року обсяг банківських гривневих кредитів, виданих населенню, зріс на 12,27 млрд грн. Це другий за розміром місячний приріст за всю історію спостережень. Більший показник фіксували лише у березні 2026 року. Водночас кредитування населення у валюті фактично залишається зупиненим, тож основне навантаження припадає саме на гривневі позики.

Українці масово забирають валюту з банків: що показала статистика за травень