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18 червня 2026, 17:11

Німеччина, Швеція та Нідерланди виділять понад $1 млрд на закупівлю зброї для України

Низка європейських країн оголосила про нові фінансові внески до спеціального фонду НАТО для закупівлі військової техніки та озброєння для України. Йдеться про програму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), яка дозволяє союзникам купувати американське озброєння для потреб ЗСУ, повідомляє Le Monde.

Німеччина, Швеція та Нідерланди виділять понад $1 млрд на закупівлю зброї для України
Фото: pixabay

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Про нові транші міністри оборони країн заявили напередодні засідання голів оборонних відомств Альянсу в Брюсселі.

Посилення ППО від Німеччини та внесок Швеції

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував виділення $400 млн у межах ініціативи PURL. За його словами, ці кошти будуть спрямовані на критично важливі оборонні потреби:

  • Закупівлю необхідних боєприпасів для українських систем протиповітряної оборони.
  • Придбання зенітних керованих ракет PAC-3 для українських батарей Patriot.

Зі свого боку, Швеція підтвердила виділення нового внеску у розмірі $108 млн до механізму PURL. У Міністерстві оборони країни уточнили, що з урахуванням цього траншу загальна підтримка Швеції в межах цієї ініціативи НАТО вже досягла $543 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що до ініціативи долучилися і Нідерланди, які спрямують додаткові 500 млн євро на озброєння України:

  • 250 млн євро надійдуть до згаданого механізму НАТО PURL для закупівлі техніки.
  • Ще 250 млн євро використають для придбання дронів для української армії.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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