НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Правління Національного банку ухвалило рішення про збереження облікової ставки на рівні 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 18 червня квітня.

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Рішення правління

«Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов’язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування.

Водночас, ураховуючи ознаки посилення фундаментального цінового тиску, НБУ готовий підвищити облікову ставку, якщо це буде необхідно для утримання контролю над інфляційними очікуваннями та повернення інфляції на траєкторію стійкого зниження до цілі 5%.", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

29 січня 2026 року правління НБУ ухвалило рішення про зниження облікової ставки на 0,5 п.п до 15% річних.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

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