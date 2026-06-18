Українці масово беруть кредити: травневий приріст став другим найбільшим в історії

У травні 2026 року обсяг банківських гривневих кредитів, виданих населенню, зріс на 12,27 млрд грн. Це другий за розміром місячний приріст за всю історію спостережень. Більший показник фіксували лише у березні 2026 року. Водночас кредитування населення у валюті фактично залишається зупиненим, тож основне навантаження припадає саме на гривневі позики. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Кредити зростають швидкими темпами

З початку року українці збільшили обсяг гривневих кредитів на 44,28 млрд грн. Для порівняння, це приблизно відповідає приросту за дев’ять місяців 2024 року або за сім місяців 2025 року.

Загальний обсяг гривневих кредитів населення з початку року сягнув 376,25 млрд грн.

Попри активне зростання попиту на позики, ставки за кредитами залишаються відносно стабільними — поблизу 36,7% річних.

Про що свідчить така динаміка

Стрімкий приріст кредитування може свідчити одразу про кілька тенденцій. З одного боку, він вказує на зростання споживчого попиту та посилення інфляційних очікувань. Населення може активніше брати кредити, очікуючи подальшого зростання цін.

З іншого боку, така динаміка може бути сигналом послаблення фінансових можливостей домогосподарств. Частина українців дедалі частіше змушена покривати поточні витрати або великі покупки за рахунок позикових коштів.

Це відбувається на тлі відтоку валюти з рахунків та депозитів населення, що може свідчити про зміну фінансової поведінки українців: заощадження скорочуються, тоді як потреба у кредитах зростає.

Контекст

У травні на валютних рахунках та депозитах населення було зафіксовано найбільший за останні 28 місяців відтік коштів — $101 млн. На цьому фоні активне зростання гривневого кредитування може бути додатковим сигналом тиску на бюджети домогосподарств.