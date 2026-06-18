В Україні можуть змінити принцип нарахування пенсій: деталі реформи

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 червня 2026, 10:15

В Україні можуть змінити принцип нарахування пенсій: деталі реформи

В Україні планують запровадити гарантовану базову пенсію, яку частково фінансуватиме держава. При цьому друга частина виплати залежатиме від трудового стажу людини та суми внесків, які вона сплачувала протягом своєї трудової діяльності. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

В Україні планують запровадити гарантовану базову пенсію, яку частково фінансуватиме держава.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Концепцію пенсійної реформи представили під час засідання Ради коаліції. За її словами, законопроект планують підготувати до розгляду у Верховній Раді вже цієї осені.

Деталі системи

У Кабміні вважають, що така система допоможе зробити пенсійні виплати більш справедливими. Зокрема, як пояснила народний депутат, зараз часто виникає ситуація, коли люди з однаковим стажем і зарплатою отримують різні пенсії тільки тому, що виходили на заслужений відпочинок у різні роки.

Через інфляцію та особливості нинішньої системи розмір виплат тих, хто вийшов на пенсію раніше, з часом істотно втрачає свою цінність.

Читайте також: Держава виплатить пенсіонерам одразу 10 пенсій: хто має право на таку виплату

Також уряд пропонує поступово відмовлятися від нинішньої моделі спеціальних пенсій. Натомість їх планується перевести до професійних пенсійних програм. Крім того, окремий акцент робиться на розвитку добровільних пенсійних накопичень, щоб українці могли самостійно формувати додаткові заощадження на майбутнє.

Під час обговорення депутати порушили й низку суперечливих питань. Зокрема, йшлося про так звані «елітні пенсії» для окремих категорій громадян, а також про розмір єдиного соціального внеску.

За підсумками зустрічі учасники домовилися продовжити роботу над реформою та прискорити узгодження законодавчих змін, щоб найближчим часом винести їх на розгляд парламенту.

Читайте також: Пенсії з 1 липня зростуть: кому перерахують виплати та які суми встановлять

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+45
Ramo
Ramo
18 червня 2026, 10:47
#
Для значної частини пересічних громадян кожна наступна реформа часто означає нижчі очікувані пенсійні виплати або складніші умови їх отримання,адже мета кожної реформи це підвищення фінансової стійкості солідарної пенсійної системи. Все інше — популістичне бла-бла-бла від кабміну про потужну справедливість.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають J125, karamon76 и 26 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами