В Україні можуть змінити принцип нарахування пенсій: деталі реформи

В Україні планують запровадити гарантовану базову пенсію, яку частково фінансуватиме держава. При цьому друга частина виплати залежатиме від трудового стажу людини та суми внесків, які вона сплачувала протягом своєї трудової діяльності. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Що відомо

Концепцію пенсійної реформи представили під час засідання Ради коаліції. За її словами, законопроект планують підготувати до розгляду у Верховній Раді вже цієї осені.

Деталі системи

У Кабміні вважають, що така система допоможе зробити пенсійні виплати більш справедливими. Зокрема, як пояснила народний депутат, зараз часто виникає ситуація, коли люди з однаковим стажем і зарплатою отримують різні пенсії тільки тому, що виходили на заслужений відпочинок у різні роки.

Через інфляцію та особливості нинішньої системи розмір виплат тих, хто вийшов на пенсію раніше, з часом істотно втрачає свою цінність.

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Також уряд пропонує поступово відмовлятися від нинішньої моделі спеціальних пенсій. Натомість їх планується перевести до професійних пенсійних програм. Крім того, окремий акцент робиться на розвитку добровільних пенсійних накопичень, щоб українці могли самостійно формувати додаткові заощадження на майбутнє.

Під час обговорення депутати порушили й низку суперечливих питань. Зокрема, йшлося про так звані «елітні пенсії» для окремих категорій громадян, а також про розмір єдиного соціального внеску.

За підсумками зустрічі учасники домовилися продовжити роботу над реформою та прискорити узгодження законодавчих змін, щоб найближчим часом винести їх на розгляд парламенту.

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