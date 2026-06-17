Головне за середу: прогноз курсу долара, податок на оренду житла та хто з посадовців має найбільше крипти

Долар уже вище 45 грн: аналітики дали новий прогноз курсу

Гривня у червні продовжує поступову девальвацію як на офіційному, так і на готівковому ринку. Долар уже закріплюється вище психологічної позначки 45 грн на готівковому ринку, тоді як євро зміцнюється під впливом зовнішніх факторів. У найближчі місяці валютний ринок залишатиметься залежним від інтервенцій НБУ, попиту імпортерів, поведінки експортерів та ситуації на міжнародних ринка

Українці масово скуповують валюту: які області накопичили найбільше доларів

За підсумками перших п’яти місяців 2026 року найбільша частка накопичення готівкової валюти традиційно припала на Київ. На столицю припадає 20,4% загального обсягу чистої купівлі валюти населенням, або $597,8 млн. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Депутат задекларував біткоїнів на 278,8 млн грн: хто з посадовців має найбільше крипти

2 861 декларація з криптовалютою була подана торік за даними Єдиного державного реєстру декларацій. Це на 16% більше, ніж у 2024 році. Найбільше таких декларацій подали працівники Національної поліції, прокуратури та військові ЗСУ. 278,8 млн грн лише у біткоїнах задекларував депутат-рекордсмен. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Новий податок на оренду житла: що зміниться для власників квартир та орендарів

В Україні змінюється податок на оренду житла. Як уже писав «Мінфін», нещодавно парламент ухвалив закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи (так званий «податок на OLX»).

Банк Тігіпка підвищив ставки за всіма строковими депозитами у гривні

На депозитному ринку встановилося літнє затишшя. За останні 2 тижні лише одна фінустанова із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн переглянула свої пропозиції для приватних клієнтів. Скільки зараз можна заробити на вкладі у великому банку, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».