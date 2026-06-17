Українці масово скуповують валюту: які області накопичили найбільше доларів

За підсумками перших п’яти місяців 2026 року найбільша частка накопичення готівкової валюти традиційно припала на Київ. На столицю припадає 20,4% загального обсягу чистої купівлі валюти населенням, або $597,8 млн. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Другу позицію посідає Дніпропетровська область із часткою 10,4%. На третьому місці — Харківська область, де частка накопичення готівкової валюти становить 9,1%.

До переліку регіонів із найбільшою часткою чистої купівлі валюти також увійшла Львівська область — 7,3%. Водночас у травні в регіоні зафіксували різке скорочення чистої купівлі: показник знизився на 53% порівняно з квітнем.

Неочікувану динаміку продемонстрували Полтавська та Сумська області. У квітні та травні в цих регіонах відбулося помітне зростання накопичення готівкової валюти. Якщо на початку року їхня частка становила близько 4−6%, то у травні вона зросла до 8%.

Така динаміка свідчить про зміну регіональної структури попиту на готівкову валюту. Попри традиційне домінування Києва та великих економічних центрів, окремі області почали демонструвати швидше зростання чистої купівлі валюти населенням.