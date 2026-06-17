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17 червня 2026, 9:58

Депутат задекларував біткоїнів на 278,8 млн грн: хто з посадовців має найбільше крипти

2 861 декларація з криптовалютою була подана торік за даними Єдиного державного реєстру декларацій. Це на 16% більше, ніж у 2024 році. Найбільше таких декларацій подали працівники Національної поліції, прокуратури та військові ЗСУ. 278,8 млн грн лише у біткоїнах задекларував депутат-рекордсмен. Про це йдеться в даних Опендатабот.

2 861 декларація з криптовалютою була подана торік за даними Єдиного державного реєстру декларацій.

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2 861 декларацію з криптовалютою подали за 2025 році. Це на 16% більше, ніж за 2024 році. Загалом 654 159 декларацій подали декларанти за минулий рік.

Варто зазначити, що 265 декларацій із криптовалютою були подані невчасно — після 1 квітня 2026 року.

Хто активно декларує крипту

Найактивніше криптовалюту декларують представники Національної поліції — 548 декларацій або 19% усіх випадків. Далі йдуть працівники прокуратури (358 декларацій), військовослужбовці Збройних сил України (240), представники судової системи (223) та працівники міських рад (198).

Що у народних депутатів

Серед народних депутатів Верховної Ради криптовалюту задекларували 16 осіб із 391, тобто близько 4%. Найбільший криптопортфель серед парламентарів задекларував голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко — 80 BTC (близько 223 млн грн).

Понад чверть декларацій з криптовалютою подали у Києві — 820 декларацій. Наслідує Київщина (277), Дніпропетровщина (215), Харківщина (200) та Львівщина (174).

Найбільший біткоїн-портфель задекларував депутат Хмельницької районної ради Олександр Кізляр — 100 BTC, що станом на 10 червня 2026 року оцінюється у 278,8 млн грн. Друге місце посідає народний депутат України Олег Бондаренко з 80 BTC вартістю 223 млн грн. На третьому місці представниця департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Крістіна Павлова із 20 BTC на суму понад 55,7 млн грн.

У рейтингу власників ефіру також лідирує Олександр Кізляр із 1 000 ETH на суму майже 74 млн грн. На другому місці та сама Крістіна Павлова зі 130 ETH (9,6 млн грн), а третю позицію посідає представниця Київської міської прокуратури Ірина Суховетрук зі 100 ETH вартістю близько 7,4 млн грн.

Найбільші обсяги криптодоларів (USDT) задекларувала голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош — понад 1,019 млн USDT, що еквівалентно майже 46 млн грн. Друге місце займає депутат Одеської районної ради Павло Шандра із 719 тис. USDT на суму понад 32,4 млн грн. Третім став директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Максим Кисельов, який задекларував 647 тис. USDT вартістю понад 29,1 млн грн.

Зазначимо, що 6 декларацій за 2025, які містили дані про криптовалюту, закрили із публічного доступу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
17 червня 2026, 11:07
#
В цих деклараціях дуже чітко відображено, за що саме воюють українці зараз, адже всі з перелічених посадовців «мають» відповідні зарплати, щоб декларувати такі кошти, так…чи ні? :)
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beb
beb
17 червня 2026, 12:19
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Ні, *** написав
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crowl
crowl
17 червня 2026, 11:34
#
Гарантую, шо кожен декларант крипти клятий корупціонер. Тру крипто хлопці не декларують крипту
взагалі навіть батьки не знають шо у нього вона є

Крипта то не піти відкрити рахунок у приваті, то важка схема заводу гаманця поповнення виведення, тощо
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