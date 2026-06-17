Долар уже вище 45 грн: аналітики дали новий прогноз курсу

Гривня у червні продовжує поступову девальвацію як на офіційному, так і на готівковому ринку. Долар уже закріплюється вище психологічної позначки 45 грн на готівковому ринку, тоді як євро зміцнюється під впливом зовнішніх факторів. У найближчі місяці валютний ринок залишатиметься залежним від інтервенцій НБУ, попиту імпортерів, поведінки експортерів та ситуації на міжнародних ринках. Про це йдеться в огляді КИТ Group.

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Що відбувається з курсом долара

Поступова девальвація гривні вкладається у стратегію курсової гнучкості Нацбанку. Якщо на початку червня офіційний курс долара становив 44,27 грн/$, то 16 червня він зріс до 44,81 грн/$.

На міжбанківському ринку 15 червня торги проходили в діапазоні 44,80−44,83 грн/$. Як і раніше, головним продавцем валюти залишається Національний банк, який згладжує коливання та покриває дефіцит валюти на ринку.

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Готівковий долар уже вище 45 грн

Готівковий ринок очікувано зробив крок уперед і вивів гривню за межі психологічної позначки 45 грн/$.

На початку червня курс купівлі долара перебував у межах 43,85−44,05 грн/$, а курс продажу — 44,40−44,60 грн/$. У середині місяця курс купівлі зріс до 44,50−44,70 грн/$, а продажу — до 45,00−45,30 грн/$.

Водночас спреди дещо скоротилися — до 0,45−0,60 грн/$.

Що тисне на гривню

Ключовим фактором залишається підвищений попит на валюту на міжбанківському ринку. Імпортери активно купують долар, тоді як експортери не поспішають продавати валютну виручку, очікуючи вигіднішого курсу.

На готівковому ринку ажіотажу немає, однак населення очікує подальшої девальвації, тому попит на долар поступово зростає.

Додатковий вплив мають міжнародні фактори. Зокрема, інвестори стежать за рішеннями ФРС щодо процентних ставок, а також за геополітичною ситуацією, яка впливає на настрої на світових валютних ринках.

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Прогноз курсу долара

У короткостроковій перспективі, протягом 1−2 тижнів, базовий діапазон для долара може становити 44,95−45,35 грн/$. Гривня може періодично повертатися до рівня близько 44,85 грн/$, однак загальний тренд залишається девальваційним.

У середньостроковій перспективі, протягом 2−3 місяців, курс може перебувати в межах 45,15−45,70 грн/$.

У довгостроковому горизонті — понад 6 місяців — базовим залишається сценарій поступового ослаблення гривні. Ближче до кінця року долар може перетнути позначку 46,50 грн/$.

Серед головних чинників впливу — політика НБУ, обсяги валютних інтервенцій, подальша валютна лібералізація, експорт зернових та ритмічність надходження міжнародної фінансової допомоги.

Що відбувається з курсом євро

Євро на українському валютному ринку повернувся до зміцнення після тимчасового спаду в травні. Якщо на початку червня офіційний курс становив 51,55 грн/євро, то в середині місяця він зріс до 52,04 грн/євро.

Головним драйвером стало зміцнення євро на міжнародному ринку.

Готівковий євро також дорожчає

Готівковий ринок відреагував на посилення євровалюти. На початку червня курс купівлі євро становив 50,85−51,30 грн/євро, а продажу — 51,75−51,90 грн/євро.

У середині червня курс купівлі зріс до 51,25−51,70 грн/євро, а продажу — до 52,25−52,55 грн/євро.

Спреди майже не змінилися і залишаються в межах 0,60−0,90 грн/євро.

Що впливає на євро

На міжнародному ринку євро зміцнюється через зміну очікувань інвесторів та геополітичні фактори. Додатковий вплив мають рішення ЄЦБ щодо процентних ставок, інфляція в єврозоні та ситуація на енергетичних ринках.

В Україні попит на євро залишається помірним. На готівковому ринку дефіциту євровалюти немає, а продаж євро населенням переважає купівлю.

Прогноз курсу євро

У короткостроковій перспективі, протягом 2−4 тижнів, євро може залишатися в коридорі 52,10−52,45 грн/євро.

У середньостроковій перспективі, протягом 2−4 місяців, за умови подальшого зміцнення євро на міжнародному ринку, курс в Україні може коливатися в межах 52,20−52,60 грн/євро.

У довгостроковій перспективі, понад 6 місяців, курс євро може перебувати в діапазоні 52,50−54,50 грн/євро.

Основними чинниками для євро залишатимуться рішення ФРС і ЄЦБ щодо ставок, динаміка інфляції у США та ЄС, а також геополітична ситуація.