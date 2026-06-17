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17 червня 2026, 15:55

Банк Тігіпка підвищив ставки за всіма строковими депозитами у гривні

На депозитномуринкувстановилосялітнєзатишшя. За останні 2 тижні лише одна фінустанова із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн переглянула свої пропозиції для приватних клієнтів. Скільки зараз можна заробити на вкладі у великому банку, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний огляд Де знайти депозит із бонусом?

До початку літа фінансисти відкоригували ставки за депозитами для фізосіб і, схоже, вже взяли традиційну літню паузу. З початку червня Індекс ставок за депозитами на 3 і 9 місяців залишився незмінним (13,69% річних і 14,59% річних відповідно). Трохи подорожчали в середньому на ринку вклади на 6 місяців (із 4,07% до 4,1% річних) і на 12 місяців (із 13,93% річних до 14,05% річних).

Серед великих банків ставки за гривневими депозитами за останні 2 тижні переглянула лише одна фінустанова — Таскомбанк, якй входить до Групи «ТАС» Сергія Тігіпка.

Таскомбанк суттєво підвищив ставки на всю лінійку строкових депозитів у гривні. Вклади на 12 місяців подорожчали на 0,4 в.п. — до 16,5% річних, на 9 місяців — на 1,15 в.п. — до 17% річних, на 6 місяців — на 0,9 в.п. — до 16,5% річних, на 3 місяці — на 1,15 в.п. — до 16,25% річних.

Найбільше, 17,5% річних, у великому банку на вкладі у нацвалюті можна заробити, розмістивши гроші на 9-місячному вкладі. Таку дохідність пропонує Радабанк. Трохи менше платять Таскомбанк (17% річних) і КомінБанк (16,5% річних).

До трійки лідерів серед великих банків, за дохідністю депозитів на 12 місяців, входять: Радабанк, в якому можна заробити 16,75% річних, Ідея Банк (16,6% річних) та Таскомбанк (16,5% річних).

Найщедріші відсотки за гривневими депозитами на 6 місяців пропонує така трійка банків: Радабанк (17,25% річних), Ідея Банк та Кредит Дніпро Банк платять за такими вкладами 17% річних.

Найдорожчі вклади в гривні на 3 місяці у такої трійки банків: Акордбанк (17,17% річних), Радабанк і Банк Львів дають своїм приватним клієнтам заробити на таких вкладах 17% річних.

Водночас за обсягами гривневих депозитів населення лідирують зовсім інші фінустанови.

За результатами 4 місяців 2026 року найбільші обсяги гривні у приватних клієнтів залучили:

  • Ощадбанк — 104,47 млрд грн (або 21,3% від загальної суми у 489,43 млрд грн);

  • Приватбанк — 96,56 млрд грн (19,7% від загального обсягу гривневих депозитів у системі);

  • Універсал Банк — 31,75 млрд грн;

  • Сенс банк — 28,36 млрд грн;

  • ПУМБ — 26,66 млрд грн.

Цікаво, що, порівнюючи з лютим цього року, ця п'ятірка зазнала значних змін. Державні Ощад і Приват зберегли свої позиції.

«Державні Ощад и Приват традиційно залишаються в лідерах, за обсягами коштів фізосіб, розміщених на рахунках і строкових депозитах. Це пояснюється тим, що є державні програми кредитування, які вимагають тримати кошти в держбанках. А головне, що саме через ці фінустанови проводяться державні виплати.

Тож, більшість отримувачів таких виплат просто залишають отримані гроші в цих таки банках, якщо хочуть розмістити їх на 3-місячний депозит. А саме такий формат вибирають дедалі більше вкладників", — пояснював фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Натомість, замість Райффайзен банку та Укрсіббанку, 4-ту і 5-ту позиції тепер посідають Сенс банк і ПУМБ.

💥Де знайти депозит із бонусом?
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Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Радабанк * 16,75% - 17,50% - 17,25% - 17,00% - - -
Ідея Банк 16,60% - 16,35% - 17,00% - - - - -
Таскомбанк 16,50% 0,40% 17,00% 1,15% 16,50% 0,90% 16,25% 1,15% 4,00% -
Акордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
МТБ Банк 16,20% - 16,15% - 16,60% - 16,50% - 5,00% -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Універсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
А-Банк 15,90% - - - 15,80% - 15,10% - 0,01% -
Банк Львів* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Прокредит Банк* 15,50% - - - 15,50% - 15,00% - 5,00% -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 12,00% - - -
КомінБанк* 15,00% - 16,50% - 14,55% - 15,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% - 14,95% - 14,95% - 5,50% -
Кредит Дніпро Банк* 14,50% - - - 17,00% - 17,00% - - -
Піреус 14,00% - - - 14,50% - 14,50% - 6,00% -
ВСТ Банк 14,00% - - - 14,25% - 15,50% - - -
Південний 14,00% - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Укрексімбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Сенс Банк* 12,00% - - - 12,00% - 11,50% - 4,00% -
Укргазбанк 12,00% - 14,50% - 14,50% - 15,00% - - -
Правекс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 14,00% - - -
Креді Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 9,79% - 9,09% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Кліринговий Дім - - 16,45% - 16,45% - 16,20% - - -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2026−15.06.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 месяцев 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,15% - 2,00% - 1,90% - 1,65% - - -
Банк Львів* 2,05% - 1,90% - 1,90% - 1,40% - 0,01% -
Акордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Дніпро Банк
 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Південний 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Універсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Альянс Банк 1,50% - 1,20% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
ВСТ Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КомінБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,30% - 1,25% - 1,20% - 1,00% - 0,05% -
Укрсиббанк 1,20% - 0,85% - 0,75% - 0,60% - - -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Піреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Укргазбанк 0,75% - 0,75% - 0,15% - 0,15% - - -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрексімбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Кліринговий Дім - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2026−15.06.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки по євровкладам

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Південний 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,25% - 1,15% - 0,90% - - -
Банк Львів* 1,25% - 0,85% - 0,85% - 0,50% - 0,01% -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Універсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
МТБ Банк 0,60% - 0,50% - 0,35% - 0,20% - 0,025% -
ВСТ Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Кредіи Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КомінБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
Піреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрексімбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кліринговий Дім - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2026−15.06.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
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