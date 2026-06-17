Банк Тігіпка підвищив ставки за всіма строковими депозитами у гривні

На депозитномуринкувстановилосялітнєзатишшя. За останні 2 тижні лише одна фінустанова із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн переглянула свої пропозиції для приватних клієнтів. Скільки зараз можна заробити на вкладі у великому банку, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

До початку літа фінансисти відкоригували ставки за депозитами для фізосіб і, схоже, вже взяли традиційну літню паузу. З початку червня Індекс ставок за депозитами на 3 і 9 місяців залишився незмінним (13,69% річних і 14,59% річних відповідно). Трохи подорожчали в середньому на ринку вклади на 6 місяців (із 4,07% до 4,1% річних) і на 12 місяців (із 13,93% річних до 14,05% річних).

Серед великих банків ставки за гривневими депозитами за останні 2 тижні переглянула лише одна фінустанова — Таскомбанк, якй входить до Групи «ТАС» Сергія Тігіпка.

Таскомбанк суттєво підвищив ставки на всю лінійку строкових депозитів у гривні. Вклади на 12 місяців подорожчали на 0,4 в.п. — до 16,5% річних, на 9 місяців — на 1,15 в.п. — до 17% річних, на 6 місяців — на 0,9 в.п. — до 16,5% річних, на 3 місяці — на 1,15 в.п. — до 16,25% річних.

Найбільше, 17,5% річних, у великому банку на вкладі у нацвалюті можна заробити, розмістивши гроші на 9-місячному вкладі. Таку дохідність пропонує Радабанк. Трохи менше платять Таскомбанк (17% річних) і КомінБанк (16,5% річних).

До трійки лідерів серед великих банків, за дохідністю депозитів на 12 місяців, входять: Радабанк, в якому можна заробити 16,75% річних, Ідея Банк (16,6% річних) та Таскомбанк (16,5% річних).

Найщедріші відсотки за гривневими депозитами на 6 місяців пропонує така трійка банків: Радабанк (17,25% річних), Ідея Банк та Кредит Дніпро Банк платять за такими вкладами 17% річних.

Найдорожчі вклади в гривні на 3 місяці у такої трійки банків: Акордбанк (17,17% річних), Радабанк і Банк Львів дають своїм приватним клієнтам заробити на таких вкладах 17% річних.

Водночас за обсягами гривневих депозитів населення лідирують зовсім інші фінустанови.

За результатами 4 місяців 2026 року найбільші обсяги гривні у приватних клієнтів залучили:

Ощадбанк — 104,47 млрд грн (або 21,3% від загальної суми у 489,43 млрд грн);

Приватбанк — 96,56 млрд грн (19,7% від загального обсягу гривневих депозитів у системі);

Універсал Банк — 31,75 млрд грн;

Сенс банк — 28,36 млрд грн;

ПУМБ — 26,66 млрд грн.

п'ятірка зазнала значних змін. Державні Ощад і Приват зберегли свої позиції. Цікаво, що, порівнюючи з лютим цього року, ця «Державні Ощад и Приват традиційно залишаються в лідерах, за обсягами коштів фізосіб, розміщених на рахунках і строкових депозитах. Це пояснюється тим, що є державні програми кредитування, які вимагають тримати кошти в держбанках. А головне, що саме через ці фінустанови проводяться державні виплати. Тож, більшість отримувачів таких виплат просто залишають отримані гроші в цих таки банках, якщо хочуть розмістити їх на 3-місячний депозит. А саме такий формат вибирають дедалі більше вкладників", — пояснював фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Натомість, замість Райффайзен банку та Укрсіббанку, 4-ту і 5-ту позиції тепер посідають Сенс банк і ПУМБ.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2026−15.06.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2026−15.06.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки по євровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2026−15.06.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут