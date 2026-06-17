На депозитномуринкувстановилосялітнєзатишшя. За останні 2 тижні лише одна фінустанова із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн переглянула свої пропозиції для приватних клієнтів. Скільки зараз можна заробити на вкладі у великому банку, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
Банк Тігіпка підвищив ставки за всіма строковими депозитами у гривні
До початку літа фінансисти відкоригували ставки за депозитами для фізосіб і, схоже, вже взяли традиційну літню паузу. З початку червня Індекс ставок за депозитами на 3 і 9 місяців залишився незмінним (13,69% річних і 14,59% річних відповідно). Трохи подорожчали в середньому на ринку вклади на 6 місяців (із 4,07% до 4,1% річних) і на 12 місяців (із 13,93% річних до 14,05% річних).
Серед великих банків ставки за гривневими депозитами за останні 2 тижні переглянула лише одна фінустанова — Таскомбанк, якй входить до Групи «ТАС» Сергія Тігіпка.
Таскомбанк суттєво підвищив ставки на всю лінійку строкових депозитів у гривні. Вклади на 12 місяців подорожчали на 0,4 в.п. — до 16,5% річних, на 9 місяців — на 1,15 в.п. — до 17% річних, на 6 місяців — на 0,9 в.п. — до 16,5% річних, на 3 місяці — на 1,15 в.п. — до 16,25% річних.
Найбільше, 17,5% річних, у великому банку на вкладі у нацвалюті можна заробити, розмістивши гроші на 9-місячному вкладі. Таку дохідність пропонує Радабанк. Трохи менше платять Таскомбанк (17% річних) і КомінБанк (16,5% річних).
До трійки лідерів серед великих банків, за дохідністю депозитів на 12 місяців, входять: Радабанк, в якому можна заробити 16,75% річних, Ідея Банк (16,6% річних) та Таскомбанк (16,5% річних).
Найщедріші відсотки за гривневими депозитами на 6 місяців пропонує така трійка банків: Радабанк (17,25% річних), Ідея Банк та Кредит Дніпро Банк платять за такими вкладами 17% річних.
Найдорожчі вклади в гривні на 3 місяці у такої трійки банків: Акордбанк (17,17% річних), Радабанк і Банк Львів дають своїм приватним клієнтам заробити на таких вкладах 17% річних.
Водночас за обсягами гривневих депозитів населення лідирують зовсім інші фінустанови.
За результатами 4 місяців 2026 року найбільші обсяги гривні у приватних клієнтів залучили:
-
Ощадбанк — 104,47 млрд грн (або 21,3% від загальної суми у 489,43 млрд грн);
-
Приватбанк — 96,56 млрд грн (19,7% від загального обсягу гривневих депозитів у системі);
-
Універсал Банк — 31,75 млрд грн;
-
Сенс банк — 28,36 млрд грн;
-
ПУМБ — 26,66 млрд грн.
«Державні Ощад и Приват традиційно залишаються в лідерах, за обсягами коштів фізосіб, розміщених на рахунках і строкових депозитах. Це пояснюється тим, що є державні програми кредитування, які вимагають тримати кошти в держбанках. А головне, що саме через ці фінустанови проводяться державні виплати.
Тож, більшість отримувачів таких виплат просто залишають отримані гроші в цих таки банках, якщо хочуть розмістити їх на 3-місячний депозит. А саме такий формат вибирають дедалі більше вкладників", — пояснював фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Натомість, замість Райффайзен банку та Укрсіббанку, 4-ту і 5-ту позиції тепер посідають Сенс банк і ПУМБ.
💥Де знайти депозит із бонусом?
Каталог «Мінфіну» допоможе обрати найвигідніший варіант
і отримати додатковий бонус до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Радабанк *
|16,75%
|-
|17,50%
|-
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|16,60%
|-
|16,35%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|16,50%
|0,40%
|17,00%
|1,15%
|16,50%
|0,90%
|16,25%
|1,15%
|4,00%
|-
|Акордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|МТБ Банк
|16,20%
|-
|16,15%
|-
|16,60%
|-
|16,50%
|-
|5,00%
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,90%
|-
|-
|-
|15,80%
|-
|15,10%
|-
|0,01%
|-
|Банк Львів*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|15,50%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|15,00%
|-
|16,50%
|-
|14,55%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,95%
|-
|14,95%
|-
|5,50%
|-
|Кредит Дніпро Банк*
|14,50%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Піреус
|14,00%
|-
|-
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|6,00%
|-
|ВСТ Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,25%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Південний
|14,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|9,79%
|-
|9,09%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|5,50%
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|16,45%
|-
|16,45%
|-
|16,20%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2026−15.06.2026.
*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
— Банк-переможець премії FinAwards 2026
Долар США
🎁БОНУС до депозитів — це реально!
Оформіть вклад через «Мінфін» у Глобус або Кредитвест Банку та отримайте додаткову вигоду!
Дізнайтесь, скільки можна заробити просто зараз!
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 месяцев
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,15%
|-
|2,00%
|-
|1,90%
|-
|1,65%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,05%
|-
|1,90%
|-
|1,90%
|-
|1,40%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Південний
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|ВСТ Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,30%
|-
|1,25%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Укрсиббанк
|1,20%
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Піреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2026−15.06.2026.
*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки по євровкладам
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Південний
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|1,25%
|-
|0,85%
|-
|0,85%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,35%
|-
|0,20%
|-
|0,025%
|-
|ВСТ Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кредіи Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|Піреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.06.2026−15.06.2026.
*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Коментарі