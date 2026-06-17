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17 червня 2026, 19:45

Ринок очікує першого засідання нового глави ФРС: нафта падає, SpaceX росте

Головна інтрига 17 червня— засідання ФРС, яке очолить новий голова Кевін Уорш, що змінив Джерома Пауелла. Усі чекають від нього сигналів про майбутній курс. Паралельно нафта б'є мінімуми від початку іранської війни, SpaceX четвертий день йде вгору, а напівпровідники відновлюються після різкого падіння. Розбираємо по черзі.

Головна інтрига 17 червня— засідання ФРС, яке очолить новий голова Кевін Уорш, який змінив Джерома Пауелла.

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ФРС: ставку залишать, але «крапковий графік» скаже більше

Ринок із ймовірністю 99,6% закладає незмінність ставки на рівні 3,5−3,75% — вона не змінювалася з грудня 2025 року. Але це засідання особливе: вперше за довгий час регулятори оновлять «крапковий графік» — проєкції кожного члена комітету щодо майбутнього курсу ставок.

Інфляція у травні прискорилася до 4,2%, що є трирічним максимумлм.

Bank of America, який передбачає «пузир ШІ», очікує «яструбиного» зсуву. Тому щонайменше троє членів комітету можуть закласти підвищення ставки вже цього року. Ф'ючерсний ринок оцінює ймовірність підвищення до кінця 2026 року приблизно в 60%.

Додаткового оптимізму ФРС не додали й дані по роздрібних продажах за травень: зростання на 0,9% при прогнозі 0,5% — сигнал міцного споживача, але й аргумент проти пом'якшення.

Нафта: ринок вже закладає нормалізацію

Brent впав нижче $79 — найнижчий рівень з початку березня і наближається до психологічної позначки $78. Від пікових значень під час активної фази війни з Іраном нафта впала майже на 40%. Меморандум США та Ірану ринок розцінив як сигнал до швидкого відновлення постачань: понад 100 танкерів із нафтою, заблокованих у Перській затоці, готуються до виходу через протоку.

JPMorgan вважає, що виробники мають стимули продавати нафту негайно, поки ціни ще тримаються. МЕА прогнозує попит на рівні 102,6 млн барелів на добу у третьому кварталі проти 95,6 млн у другому — і ринок це вже враховує.

Трамп, утім, нагадав, що удари можуть відновитися, якщо Іран «погано поводитиметься».

SpaceX: четвертий день тріумфу

SPCX торгується на рівні $197,7 — падінняна 4% за добу, що на 45% вище ціни IPO у $135. Гроші йдуть у новостворені ETF: кілька плечових фондів на SPCX залучили понад $1 млрд у перший день торгів.

Паралельно SpaceX оголосила про придбання Anysphere (Cursor AI) за $60 млрд, зробив ставку на ринок ШІ-кодингу.

Напівпровідники відновлюються

Після другого найгіршого дня року для індексу PHLX сектор відіграє позиції. Intel, Marvell, Lam Research і Micron додають близько 3% у передторгах. Каталізатор — технічний відскок і позитивні прогнози аналітиків щодо попиту на пам'ять із боку ШІ-прискорювачів. Tesla без змін.

S&P 500 додали більш ніж 6%, Nasdaq 100 +0,6%. Технологічний сектор тримається краще за всіх, і це логічно, коли SpaceX і напівпровідники задають тон.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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