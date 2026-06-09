Аналитики Bank of America призывают инвесторов к пересмотру портфелей. По словам стратега BofA Савиты Субраманиан, на фондовом рынке США появилось слишком много тревожных сигналов, которые исторически предшествуют «медвежьему» рынку. Об этом сообщает издание CNBC.
Bank of America: на рынке есть красные флажки, напоминающие пузырь доткомов
Согласно отчету банка, из 10 ключевых «медвежьих» индикаторов в мае активировались уже семь. Это средний показатель, который фиксировался перед началом предыдущих рыночных кризисов, начиная с 1990 года.
Технические сигналы перегрева
Главными причинами для беспокойства аналитики называют чрезмерную концентрацию и разрыв в оценках технологических компаний:
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Разрыв в техсекторе: Разница между лучшими и худшими акциями технологического сектора (по медианной доходности) достигла «колоссальных» 120 процентных пунктов. Это самый высокий уровень с февраля 2000 года — пика пузыря доткомов, когда показатель достигал 130 пунктов.
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Концентрация прибыли: S&P 500 завершил май на рекордном максимуме, однако большинство акций индекса не смогли обновить свои собственные исторические пики. Вся динамика держится на мизерном количестве «звездных» бумаг.
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Ожидания роста: Прогнозы доходности индекса в целом значительно превышают средние пятилетние значения, что создает завышенные ожидания, которые рынку будет трудно оправдать.
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Почему рынок стал уязвимым?
Последним катализатором стал отчет Broadcom. Компания сохранила прогнозы доходов от ИИ на прежнем уровне вместо ожидаемого повышения, что спровоцировало масштабную распродажу в чип-секторе в конце прошлой недели. Хотя некоторые аналитики (например, из Citigroup) считают этот откат «здоровым» и сохраняют позитивные рейтинги для AVGO, TXN и AMAT, в BofA настроены более скептично.
«Мы видим возможности для точечных инвестиций в отдельные акции S&P 500, но не в индекс в целом», — отмечает Савита Субраманиан. Прогноз банка относительно цели S&P 500 на конец года — 7100 пунктов, что предполагает потенциальное падение на 6% от текущих значений.
Сочетание рекордной концентрации капитала в узком кругу акций делает рынок крайне чувствительным к любым плохим новостям. Для инвесторов это «красный флажок», означающий, что стратегия инвестирования в широкие индексы будет слишком рискованной в ближайшие месяцы.
Банк советует фокусироваться на тщательном выборе отдельных компаний, вместо того чтобы доверять капитализированным индексам, которые сейчас отражают лишь успех технологических гигантов.
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