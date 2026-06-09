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9 июня 2026, 12:20 Читати українською

Bank of America: на рынке есть красные флажки, напоминающие пузырь доткомов

Аналитики Bank of America призывают инвесторов к пересмотру портфелей. По словам стратега BofA Савиты Субраманиан, на фондовом рынке США появилось слишком много тревожных сигналов, которые исторически предшествуют «медвежьему» рынку. Об этом сообщает издание CNBC.

Аналитики Bank of America призывают инвесторов к пересмотру портфелей.

Согласно отчету банка, из 10 ключевых «медвежьих» индикаторов в мае активировались уже семь. Это средний показатель, который фиксировался перед началом предыдущих рыночных кризисов, начиная с 1990 года.

Технические сигналы перегрева

Главными причинами для беспокойства аналитики называют чрезмерную концентрацию и разрыв в оценках технологических компаний:

  1. Разрыв в техсекторе: Разница между лучшими и худшими акциями технологического сектора (по медианной доходности) достигла «колоссальных» 120 процентных пунктов. Это самый высокий уровень с февраля 2000 года — пика пузыря доткомов, когда показатель достигал 130 пунктов.

  2. Концентрация прибыли: S&P 500 завершил май на рекордном максимуме, однако большинство акций индекса не смогли обновить свои собственные исторические пики. Вся динамика держится на мизерном количестве «звездных» бумаг.

  3. Ожидания роста: Прогнозы доходности индекса в целом значительно превышают средние пятилетние значения, что создает завышенные ожидания, которые рынку будет трудно оправдать.

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Почему рынок стал уязвимым?

Последним катализатором стал отчет Broadcom. Компания сохранила прогнозы доходов от ИИ на прежнем уровне вместо ожидаемого повышения, что спровоцировало масштабную распродажу в чип-секторе в конце прошлой недели. Хотя некоторые аналитики (например, из Citigroup) считают этот откат «здоровым» и сохраняют позитивные рейтинги для AVGO, TXN и AMAT, в BofA настроены более скептично.

«Мы видим возможности для точечных инвестиций в отдельные акции S&P 500, но не в индекс в целом», — отмечает Савита Субраманиан. Прогноз банка относительно цели S&P 500 на конец года — 7100 пунктов, что предполагает потенциальное падение на 6% от текущих значений.

Сочетание рекордной концентрации капитала в узком кругу акций делает рынок крайне чувствительным к любым плохим новостям. Для инвесторов это «красный флажок», означающий, что стратегия инвестирования в широкие индексы будет слишком рискованной в ближайшие месяцы.

Банк советует фокусироваться на тщательном выборе отдельных компаний, вместо того чтобы доверять капитализированным индексам, которые сейчас отражают лишь успех технологических гигантов.

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Источник: Минфин
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