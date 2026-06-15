США и Иран достигли мирного соглашения. Как реагирует рынок

США и Иран достигли мирного соглашения после почти четырех месяцев войны, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

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«Сделка с Исламской Республикой Иран завершена», — написал он.

Президент США добавил, что «санкционирует беспрепятственное открытие Ормузского пролива для прохода судов». «Корабли мира, заводите моторы! Пусть нефть течет», — написал Трамп.

Иран также подтвердил соглашение с США. Об этом объявил заместитель министра иностранных дел Ирана в эфире государственного телевидения, передает Bloomberg.

Официальное подписание соглашения состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии, сообщил премьер Пакистана Шехбаз Шариф в социальной сети X. Пакистан был посредником в переговорах. По словам Шарифа, обе стороны «объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан». Прекращение военных операций в Ливане было ключевым вопросом для Ирана, отмечает Bloomberg.

Трейдеры не спешат

Несмотря на объявленное США и Ираном соглашение, судовладельцы и трейдеры не спешат возобновлять перевозки через Ормузский пролив. Участники рынка ждут деталей сделки и гарантий безопасности после месяцев атак, захватов судов и минной угрозы.

Сейчас в районе Персидского залива остаются заблокированными почти 600 судов, включая около 100 нефтяных танкеров. Еще более 300 пустых судов ожидают возможности войти в залив для загрузки.

Что известно об условиях

Точные условия соглашения неизвестны, но его основные положения обсуждались в СМИ в последние дни, отмечает агентство. Согласно имеющейся информации, сделка предусматривает, что США и Иран прекратят взаимную блокаду Ормузского пролива — одного из важнейших водных маршрутов для транзита нефти, обязуются не атаковать друг друга и начать отдельные переговоры об иранской ядерной программе. Санкции против экспорта иранской нефти будут смягчены, пишет Bloomberg.

Как отреагировал рынок

Фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 растут на 0,6−0,8%. Наступившая неделя на американском рынке будет сокращенной — в пятницу торгов не будет в связи с праздником (Juneteenth, также известный как День Свободы).

Фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на 3% до $84 за баррель. Предыдущую неделю Brent закрыла на самом низком уровне за более чем три месяца.