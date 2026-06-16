SpaceX покупает Cursor AI: Маск делает ставку на самое доходное направление искусственного интеллекта

Всего через несколько дней после рекордного IPO SpaceX объявила о приобретении Anysphere — компании, стоящей за популярным ШИ-помощником для программистов Cursor. Сумма сделки — $60 млрд и закрыть ее планируется в третьем квартале 2026 года. Оплата будет произведена не деньгами, а акциями SpaceX. Об этом сообщает CNBC .

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ШИ-кодинг сейчас является одним из наиболее коммерчески успешных направлений по всей индустрии искусственного интеллекта. Именно здесь компании обрели реальную готовность платить: разработчики-фрилансеры и крупные корпорации активно внедряют инструменты, автоматизирующие написание, проверку и отладку кода. Cursor — один из лидеров рынка рядом с продуктами OpenAI и Anthropic, и его аудитория стремительно растет.

Похоже, Илон Маск планирует контролировать инструменты разработчиков и значительную часть корпоративного рынка ИИ. А корпоративный рынок — это сфера, где сосредоточена главная добавленная стоимость.

Что это дает SpaceX

После слияния с xAI в феврале SpaceX получила собственное ШИ-подразделение с чат-ботом Grok, но в сегменте ШИ-кодинга компания пока отстает от конкурентов. Покупка Cursor закрывает этот пробел: готовый продукт, большая пользовательская база и команда, которая уже знает, как строить инструменты для разработчиков.

Для Cursor сделка также выгодна: доступ к вычислительным мощностям SpaceX позволит ускорить развитие своих ИИ-моделей. В апреле компания привлекла $2 млрд инвестиций и уже тогда оценивалась в десятки миллиардов.

Соглашение объявлено почти сразу после того, как SpaceX вышла на Nasdaq с рекордным IPO на $75 млрд. Маск явно не собирается останавливаться: после космоса, электромобилей, спутникового интернета и соцсетей следующая большая ставка — доминирование в корпоративном ИИ.

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