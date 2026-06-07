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7 июня 2026, 12:22 Читати українською

Обвал акций производителей чипов стер с рынка $1,3 трлн: под ударом Nvidia и AMD

На фондовом рынке США зафиксировано масштабное падение акций производителей чипов, стоившее инвесторам около $1,3 трлн рыночной стоимости. Глубокое пике задело главных фаворитов ИИ-бума, включая Nvidia, Micron Technology и AMD, после того как слабый квартальный отчет компании Broadcom спровоцировал цепную реакцию на Уолл-стрит. Об этом сообщает Reuters.

Обвал акций производителей чипов стер с рынка $1,3 трлн: под ударом Nvidia и AMD
Фото: pixabay

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Профильный индекс чипмейкеров PHLX рухнул на 10,3%. Это стало самым крупным однодневным падением индекса с марта 2020 года, когда пандемия коронавируса дестабилизировала мировые рынки.

Почему паникуют инвесторы

Распродажа акций усилилась в пятницу, продолжив падение четверга. Поводом стал отчет Broadcom (одного из главных бенефициаров ИИ-гонки), который показал, что спрос на ее кастомные ИИ-чипы оказался ниже завышенных ожиданий рынка. За два дня акции самой Broadcom потеряли около 20%.

Суммарное падение индекса PHLX на 12% за две сессии свидетельствует о том, что инвесторы начинают все больше беспокоиться из-за слишком дорогостоящих и переоцененных акций технологических компаний. Это происходит как раз в канун громкого IPO компании SpaceX Илона Маска, запланированного на следующую неделю с отметкой в $1,75 трлн.

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Кроме внутренних проблем сектора, инвесторов испугали более сильные, чем ожидалось, данные о рынке труда США, усилившие опасения относительно длительного удержания высоких процентных ставок ФРС. На этом фоне общий индекс S&P 500 просел на 2,6%.

Кто потерял больше всего

Несмотря на то, что в среду индекс производителей чипов обновил исторический максимум и даже после нынешнего обрушения все еще демонстрирует рост на 73% с начала года, пятничные потери отдельных гигантов оказались существенными.

  • Nvidia (самый дорогой производитель чипов в мире) упала примерно на 6%, что уменьшило ее рыночную капитализацию более чем на $300 млрд.
  • Micron Technology обвалилась на 13%, потеряв около $150 млрд. стоимости.
  • Marvell Technology, которая в последнее время была любимицей инвесторов, потеряла 17%.
  • AMD просела почти на 11%.

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Мнение экспертов

«До сих пор было много людей, которые просто слепо выкупали любое падение акций. Слепая стратегия „покупай на спаде“ приносила деньги, но сегодня этому пришел конец», — отмечает трейдер Triple D Trading Деннис Дик.

В то же время главный стратег по акциям Wells Fargo Осунг Квон призывает не паниковать.

«Сектор полупроводников был сильно перекуплен. Именно поэтому мы видим эту распродажу. Однако я не думаю, что это конец „бычьего“ (растущего — ред.) рынка для производителей чипов», — заявил он.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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