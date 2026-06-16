Головне за вівторок: Бюджетна декларація на 2027−2029 роки, виплата 10 пенсій та падіння гривні

Курс долара понад 51 грн та зростання «мінімалки: що передбачає Бюджетна декларація на 2027−2029 роки

Камбін представив Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки, в якій закладено два сценарії розвитку подій — залежно від перебігу війни. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в телеграм-каналі.

НБУ запускає банки фінансової інклюзії: що це означає для громадян

Нацбанк ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу — банку фінансової інклюзії (БФІ). Про це йдеться у повідомленні регулятора.

В Україні запустили податок на OLX: хто і скільки платитиме, та як його обходитимуть

Вже наступного року в Україні почнуть стягувати податок на доходи, отримані громадянами від торгівлі на цифрових платформах. Йдеться про так званий «податок на OLX», про який «Мінфін» вже докладно писав. Відповідний законопроєкт уже надіслано на підпис президенту.

НБУ допустив різке падіння гривні: аналітики ICU пояснили, що сталося

НБУ різко ослабив гривню, попри наші очікування на повільну та поступову девальвацію. Про це йдеться у щотижневому звіті ICU.

Держава виплатить пенсіонерам одразу 10 пенсій: хто має право на таку виплату

Українці після виходу на пенсію можуть розраховувати не лише на щомісячні виплати, а й на значну одноразову допомогу. Її розмір становить десять місячних пенсій, але отримати гроші зможуть не всі. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Київській області.