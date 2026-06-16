НБУ запускає банки фінансової інклюзії: що це означає для громадян

Нацбанк ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу — банку фінансової інклюзії (БФІ). Про це йдеться у повідомленні регулятора у телеграм-каналі.

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Що це дасть

Це дасть змогу розширити доступ до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих.

«Ми даємо початок безпрецедентній ініціативі. Банк фінансової інклюзії має вирішити питання повноцінного доступу населення, зокрема соціально вразливих груп, та малого бізнесу до фінансових послуг на віддалених малонаселених територіях, наближених до воєнних дій, та на звільнених територіях, — пояснив Голова НБУ Андрій Пишний. — Це питання виживання зазначених регіонів у складних реаліях і важлива складова глибинної трансформації фінансового сектору, яку ми розпочали у 2024 році, з метою розбудови найінклюзивнішої фінансової системи у світі».

Схвалений пакет змін до нормативно-правових актів НБУ врегульовує: