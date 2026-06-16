НБУ допустив різке падіння гривні: аналітики ICU пояснили, що сталося

НБУ різко ослабив гривню, попри наші очікування на повільну та поступову девальвацію. Про це йдеться у щотижневому звіті ICU .

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Чому слабшала гривня

Минулого тижня НБУ дозволив гривні слабшати на десятки копійок за день. На міжбанківському ринку котирування навіть перевищували 45 грн/$. Однак для офіційного курсу максимум був зафіксований минулої середи на рівні 44.98 грн/$.

Зупинити ослаблення гривні НБУ вдалося значним збільшенням інтервенцій до понад $200 млн на день, і за підсумками тижня гривня послабшала на 1% до 44.81 грн/$, або на 5.8% з початку року. Загалом НБУ продав майже $1,2 млрд — тижневий максимум із кінця березня.

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Відбувалося це на тлі зростання дефіциту валюти на ринку на 36% до $748 млн (за підсумками чотирьох робочих днів). Дефіцит у роздрібному сегменті зріс лише на 12% до $84 млн, тоді як різке зменшення пропозиції валюти на міжбанківському ринку спричинило збільшення дефіциту майже на 40% до $664 млн.

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Що кажуть аналітики

«Різке зростання дефіциту — це переважно реакція ринку на неочікувані та незрозумілі дії НБУ на валютному ринку. Різке послаблення гривні, якого ринок не очікував, створило значне падіння пропозиції іноземної валюти. Щоб задовольнити попит, НБУ змушений був докласти зусиль, суттєво збільшивши інтервенції. Ми вважаємо малоймовірним, що різкі стрибки гривні до іноземних валют будуть повторюватися в наступні тижні, однак дії НБУ на валютному ринку стають усе менш передбачуваними. Все ж ми зберігаємо наш прогноз курсу наприкінці року на рівні 45.8 грн/$», — йдеться у звіті.

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