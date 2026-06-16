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16 червня 2026, 9:44

НБУ допустив різке падіння гривні: аналітики ICU пояснили, що сталося

НБУ різко ослабив гривню, попри наші очікування на повільну та поступову девальвацію. Про це йдеться у щотижневому звіті ICU.

НБУ різко ослабив гривню, попри наші очікування на повільну та поступову девальвацію.

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Чому слабшала гривня

Минулого тижня НБУ дозволив гривні слабшати на десятки копійок за день. На міжбанківському ринку котирування навіть перевищували 45 грн/$. Однак для офіційного курсу максимум був зафіксований минулої середи на рівні 44.98 грн/$.

Зупинити ослаблення гривні НБУ вдалося значним збільшенням інтервенцій до понад $200 млн на день, і за підсумками тижня гривня послабшала на 1% до 44.81 грн/$, або на 5.8% з початку року. Загалом НБУ продав майже $1,2 млрд — тижневий максимум із кінця березня.

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Відбувалося це на тлі зростання дефіциту валюти на ринку на 36% до $748 млн (за підсумками чотирьох робочих днів). Дефіцит у роздрібному сегменті зріс лише на 12% до $84 млн, тоді як різке зменшення пропозиції валюти на міжбанківському ринку спричинило збільшення дефіциту майже на 40% до $664 млн.

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Що кажуть аналітики

«Різке зростання дефіциту — це переважно реакція ринку на неочікувані та незрозумілі дії НБУ на валютному ринку. Різке послаблення гривні, якого ринок не очікував, створило значне падіння пропозиції іноземної валюти. Щоб задовольнити попит, НБУ змушений був докласти зусиль, суттєво збільшивши інтервенції. Ми вважаємо малоймовірним, що різкі стрибки гривні до іноземних валют будуть повторюватися в наступні тижні, однак дії НБУ на валютному ринку стають усе менш передбачуваними. Все ж ми зберігаємо наш прогноз курсу наприкінці року на рівні 45.8 грн/$», — йдеться у звіті.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+191
Strain
Strain
16 червня 2026, 9:59
#
Ну надо же было выполнить последнее предвыборное обещание зеленского — доллар по 45.
Война — есть.
Хаос — есть.
А вот с баксом были сложности.
+
0
Shurik Linnik
Shurik Linnik
16 червня 2026, 11:12
#
Как в стране где идёт война может быть доллар по 45? Прифронтовых территориях тревоги бывает сутками, какое производство? Промышленность под ударами, логистика под ударами. Страна полностью зависит от внешних заимствований. Государство не выполняет обязательств перед международными партнёрами.
+
+45
BigBend
BigBend
16 червня 2026, 11:32
#
Які «обязательства» не виконуються, ічому міжнародні партнери про це не знають?
+
0
stariy07
stariy07
16 червня 2026, 11:38
#
BigBend
16 червня 2026, 11:32
#
Які «обязательства» не виконуються, ічому міжнародні партнери про це не знають?

Так, іксперту аби голосніше ляпнуть «УСЕ ПРОПАЛО!!!»
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