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11 червня 2026, 20:02

Головне за четвер: ВВП України, ставка ЄЦБ та заробіток банків

Головне за четвер, 11 червня.

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Джерело: Мінфін
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