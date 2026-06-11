Головне за четвер: ВВП України, ставка ЄЦБ та заробіток банків

Банки України заробили 34,7 млрд грн: хто очолив рейтинг

За підсумками січня-квітня 2026 року українські банки заробили 34,7 млрд грн чистого прибутку після оподаткування. Найприбутковішим залишається Приватбанк, на який припало 16,09 млрд грн, або 46,3% загального результату системи. До п’ятірки лідерів також увійшли Універсал Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк та ПУМБ.

Держстат погіршив оцінку падіння ВВП України у першому кварталі 2026 року

Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України за перший квартал 2026 року. Згідно з оновленими даними, відомство погіршило оцінку падіння реального ВВП порівняно з аналогічним періодом минулого року до 0,6%. Раніше прогнозувалося зниження на 0,5%.

Ощадбанк готує масштабне оновлення: які сервіси будуть недоступні

Ощадбанк попередив про масштабні оновлення. Через технічні роботи для клієнтів 14 червня 2026 року буде недоступний застосунок «Мобільний Ощад». Обмеження також торкнуться відділеннь фінансової установи. Сповіщення про це з'явилося у мобільному додатку Ощадбанку.

ЄЦБ вперше з 2023 року підвищив ставки

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні 11 червня ухвалила рішення підвищити три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів.

Рекордні ціни на АЗС змінюють авторинок: що купувати у 2026 році

Український авторинок продовжує «гальмувати», хоча раніше активно зростав, попри війну. І у квітні, і за підсумками травня, продажі машин пішли в мінус. Але річ не тільки в обсягах продажу. Через рекордне зростання цін на пальне та повернення ПДВ на електрокари, водії масово переглядають свої автомобільні уподобання.