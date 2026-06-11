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11 червня 2026, 15:56

ЄЦБ вперше з 2023 року підвищив ставки

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні 11 червня ухвалила рішення підвищити три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, йдеться у прес-релізі регулятора.

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні 11 червня ухвалила рішення підвищити три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, йдеться у прес-релізі регулятора.► Читайтесторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЯк змінилася ставкаСтавка за депозитами зросте до 2,25%, за основними операціями рефінансування — до 2,4%, за маржинальною кредитною лінією — до 2,65%.

► Читайтесторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилася ставка

Ставка за депозитами зросте до 2,25%, за основними операціями рефінансування — до 2,4%, за маржинальною кредитною лінією — до 2,65%. Рішення набуде чинності з 17 червня.

У ЄЦБ пояснили підвищення тим, що війна Близькому Сході створює інфляційний тиск. Рішення, як зазначає регулятор, стійке до різних сценаріїв розвитку шоку та його впливу на середньострокові перспективи єврозони.

Згідно з базовим прогнозом ЄЦБ, інфляція в єврозоні складе в середньому 3% у 2026 році, 2,3% у 2027-му та 2% у 2028-му.

Прогноз на 2026 та 2027 роки підвищено порівняно з березневим на тлі того, що вища траєкторія цін на енергоносії частково перенесеться на продовольство, товари та послуги. Базова інфляція (без урахування енергоносіїв та продуктів харчування) очікується на рівні 2,5% у 2026 та 2027 роках та 2,2% у 2028 році.

Читайте також: Ставки залишилися без змін ЄЦБ зберіг базову ставку на рівні 2,15%

Прогноз з економіки

Прогноз зростання економіки єврозони, навпаки, знижений. ЄЦБ чекає зростання ВВП на 0,8% у 2026 році, на 1,2% у 2027-му та на 1,5% у 2028-му. Перегляд на 2026 та 2027 роки пов'язаний із більш вираженим впливом війни на сировинні ринки, реальні доходи та впевненість бізнесу та споживачів.

Економісти, опитані Bloomberg, прогнозували, що ЄЦБ двічі може підвищити ставку у 2026 році. Причиною цього стане прискорення інфляції на фоні війни на Близькому Сході. Так, у травні інфляція прискорилася порівняно з минулим місяцем до 3%.

При цьому більшість респондентів сподіваються, що конфлікт на Близькому Сході закінчиться в найближчому майбутньому, що дозволить ЄЦБ знизити ставки назад у середині 2027 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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