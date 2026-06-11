Банки України заробили 34,7 млрд грн: хто очолив рейтинг

За підсумками січня-квітня 2026 року українські банки заробили 34,7 млрд грн чистого прибутку після оподаткування. Найприбутковішим залишається Приватбанк, на який припало 16,09 млрд грн, або 46,3% загального результату системи. До п’ятірки лідерів також увійшли Універсал Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк та ПУМБ. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.