За підсумками січня-квітня 2026 року українські банки заробили 34,7 млрд грн чистого прибутку після оподаткування. Найприбутковішим залишається Приватбанк, на який припало 16,09 млрд грн, або 46,3% загального результату системи. До п’ятірки лідерів також увійшли Універсал Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк та ПУМБ. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
11 червня 2026, 16:42
Банки України заробили 34,7 млрд грн: хто очолив рейтинг
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Найбільш прибуткові банки
- Приватбанк 16,09 млрд грн (частка 46,3% від загалу
- Універсал (з Моно) 2,59 млрд грн (частка 7,5% від загалу)
- Ощадбанк 2,22 млрд грн (частка 6,4% від загалу)
- Райффайзен банк 2,04 млрд грн (частка 5,9% від загалу)
- ПУМБ 1,92млрд грн (частка 5,5% від загалу.
Операції з населенням
Найбільша концентрація депозитів населення (всього по системі 489,43 млрд грн)
- Ощадбанк — 104,47 млрд грн (частка 21,3% від загалу)
- Приватбанк — 96,56 млрд грн (частка 19,7% від загалу)
- Універсал — 31,75 млрд грн
- Сенс банк — 28,36 млрд грн
- ПУМБ — 26,66 млрд грн.
Найбільша концентрація коштів населення на рахунках (без депозитів, всього по системі 997,5 млрд грн)
- Приватбанк — 457,95 млрд грн (частка 45,9% від загалу)
- Ощадбанк — 137,55 млрд грн (частка 13,8% від загалу)
- Універсал — 78,99 млрд грн
- Райффайзен банк — 69,33 млрд грн
- Укрсиббанк — 45,62 млрд грн.
Найбільша активність в кредитуванні населення(всього кредити населення 326,2 млрд грн)
- Приватбанк — 110,41 млрд грн (частка 33,8% від загалу)
- Універсал — 68,25 млрд грн (частка 20,9% від загалу)
- Ощадбанк — 28,32 млрд грн
- ПУМБ — 26,57 млрд грн
- Таскомбанк — 16,37 млрд грн.
Операації з бізнесом
Найбільша концентрація коштів бізнесу на рахунку (з урахуванням депозитів, всього по системі 1737,3 млрд грн)
- Ощадбанк — 187,49 млрд грн
- Приватбанк — 182,72 млрд грн
- Укрєксімбанк — 155,79 млрд грн
- Укргазбанк — 132,83 млрд грн
- Райффайзен банк — 121,83 млрд грн
Найбільша активність в кредитуванні бізнесу (всього кредити бізнесу 844,6 млрд грн)
- Ощадбанк — 105,3 млрд грн
- Укрексімбанк — 91 млрд грн
- Укргазбанк — 85,6 млрд грн
- ПУМБ — 84,98 млрд грн
- Райффайзен банк — 79,99 млрд грн
Джерело: Мінфін
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