Рекордні ціни на АЗС змінюють авторинок: що купувати у 2026 році

Український авторинок продовжує «гальмувати», хоча раніше активно зростав, попри війну. І у квітні, і за підсумками травня, продажі машин пішли в мінус. Але річ не тільки в обсягах продажу. Через рекордне зростання цін на пальне та повернення ПДВ на електрокари, водії масово переглядають свої автомобільні уподобання.

Наприклад, дизельні машини та американські моделі з великими двигунами почали продаватися помітно гірше, і власникам доводиться давати знижки, щоб переконати покупця укласти угоду. Електрокари, що подорожчали після скасування податкових пільг, багато водіїв також почали обходити стороною.

«Якщо у травні минулого року електрокари у структурі продажів нових авто займали 19%, то цього — лише 8%. За місяць продали 495 нових електромобілів на всю країну, хоча у 2025 році щомісячні обсяги реалізації сягали майже 1 300 штук», — каже голова компанії Autoconsulting Олег Омельницький.

Водночас нинішня весна відзначилася рекордами з продажу в Україні люксових автомобілів. Тільки у квітні на першу реєстрацію поставили 68 Porsche, декілька Aston Martin, Maserati, Bentley та Rolls-Royse. Тобто авторинок ще більше поляризувався — масові покупці шукають максимально дешеві та економні авто, а заможні водії готові платити за статус та «емоції».

«Мінфін» розбирався, що зараз відбувається на авторинку, як змінюються ціни та які машини варто купувати, з огляду на рекордні цінники на заправках.

Китайці та Aston Martin

За підсумками квітня, за даними інституту досліджень авторинку, салони продали трохи більше 5,7 тисяч машин. Основна частина — імпортний транспорт (близько 5,7 тисяч штук). Порівнюючи з березнем, цей сегмент просів на 2,5%, а якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, — на 4,5%.

У сегменті нових авто вітчизняної збірки у квітні відзначалося зростання продажів, порівнюючи з березнем, на 9,7%, але відставання від показників минулого року все ще суттєве — мінус 15,1%. Зазначимо, що сегмент машин української збірки дуже вузький. Наприклад, за квітень реалізували всього 158 авто, тож особливої погоди на ринку нових легковиків він не робить.

Тон у цій ніші, як і раніше, задають китайські автомобілі. Скажімо, машини марки BYD у квітневих продажах змогли обійти колишнього фаворита Volkswagen, і увійшли до топ-5 авто-брендів, що найбільше продаються.

Перші 4 позиції рейтингу посіли Toyota, Renault, BMW та Skoda. Цікаво, що попит на порівняно дорогі BMW в Україні залишається високим. У рейтингу найбільш ходових моделей BMW 3 series посіла четверте місце.

У травні статистика ринку нових авто виявилася ще гіршою.

«Спад продажів, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, — 15%, а порівнюючи з квітнем, — близько 5%.

Вперше цього року спостерігається тенденція «гальмування» ринку, хоча з січня цифри продажу йшли лише вгору", — констатує Омельницький.

За його словами, причини зниження попиту на нові авто є наступними. По-перше, м'яко кажучи, ненайкраща ситуація в економіці. Дозволити собі машину із салону зараз можуть далеко не всі українці, особливо, з огляду на те, що через зростання валютного курсу продавці переписали цінники на авто. По-друге, через скасування податкових пільг подорожчали електрокари, на які минулого року припадала чимала частина продажів. «Три місяці ринок взагалі стояв, у квітні частка електромобілів у загальних продажах склала 6%, у травні — 8%. Як бачимо, до торішніх цифр ще далеко», — каже Омельницький.

Співзасновник Інституту досліджень авторинку Остап Новицький зазначив, що на ринок нових електрокарів вплинуло також посилення внутрішніх правил їхнього експорту з Китаю (тепер перший власник такого авто не може продати його раніше ніж через 6 місяців). Оскільки сірий китайський імпорт був основним локомотивом цього сегменту, зміна правил КНР моментально переспрямувала покупців нових авто на класичні бензинові гібриди. У результаті кількість їх реєстрацій збільшилася з 24,3% на початку року до 33,4% у квітні", — пояснив «Мінфіну» Новицький.

Натомість продавці люксових іномарок на відсутність покупців не скаржаться.

У квітні на українські номери поставили 5 авто Aston Martin, 4 Maserati, по 2 Bentley та Rolls-Royse, а також 68 Porsche. Таким чином, сегмент преміальних автомобілів у нашій країні ще раз продемонстрував «імунітет» до загальних ринкових тенденцій, де попит зміщується у бік максимально дешевих та вигідних в експлуатації машин, — зазначили в Інституті досліджень авторинку.

Експерти Інституту досліджень авторинку також зазначили, що «масовий» ринок стає дедалі «бухгалтерським» — покупець вибирає між перевіреними часом недорогими авто з ДВС та китайськими електрокарами.

Загалом же продажі нових автомобілів рухають три категорії покупців. По-перше, корпоративний сектор, який оновлює транспортні парки та шукає найнадійніші моделі. По-друге, масові покупці, які полюють за недорогими і вигідними в експлуатації моделями. По-третє, заможні українці, що готові платити за преміальні машини, статус та «емоції».

Електрокари «пішли по руках»

У сегменті вживаних автомобілів ситуація також змінюється. За даними Інституту досліджень авторинку, у квітні в Україні було проведено близько 19,3 тисячі угод щодо вживаних авто, нещодавно пригнаних із-за кордону.

Це на 2,5% більше, ніж у березні, але на 9,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Головною причиною «охолодження» імпорту вживаних іномарок стало те саме скасування податкових пільг щодо електрокарів із початку нинішнього року, що скоротило потік поставок цього виду авто на рекордні 54%. У квітні було розмитнено лише 2,2 тисячі вживаних «електричок», причому постачальники скоротили «асортимент» авто на електротязі — везуть переважно «перевірену класику» — Nissan Leaf та Tesla Model Y/3.

Імпортери зменшили темпи і на тлі перевірок розмитнення авто, у тому числі щодо пільг, — каже Омельницький. Йдеться про вибіркові перевірки митних декларацій, за результатами яких контролери можуть навіть донарахувати податкові платежі.

При цьому водіїв, які придивляються до електрокарів, в Україні, як і раніше, багато. Але переплачувати за «свіжий» імпорт, у якому вже враховано ПДВ, вони не хочуть, тому масово переміщуються на ринок внутрішніх перепродажів — купують електрокари «з рук» чи на спеціалізованих майданчиках.

У квітні обсяги продажів у цьому сегменті зросли на 136,3% — було укладено понад 6,4 тисяч договорів купівлі-продажу.

Дилери ж, вловивши тренд, зараз імпортують до України, головним чином, уживаний преміум із двигунами внутрішнього згоряння — Audi, BMW, Porsche (також у квітні продали загалом 12 люксових вживаних авто — Maserati, Aston Martin, Lamborgini, Bentley), плюс — «невбивну класику» (Volkswagen, Skoda, Nissan тощо).

Чим закінчиться такий перекіс на користь ринку внутрішніх перепродажів електрокарів — сказати поки що складно.

В Інституті досліджень авторинку кажуть, що, якщо імпорт і надалі скорочуватиметься, то, відповідно, згодом зменшиться вибір і на вітчизняних майданчиках з продажу вживаних електрокарів. Що загрожує якщо не дефіцитом, то щонайменше подорожчанням машин на ринку внутрішніх перепродажів.

Паливна переоцінка

На переваги покупців впливають останні тенденції на ринку пального. Після різкого підвищення цін на дизель, попит почав зміщуватися у бік бензинових авто — на них припадає 55,9% продажів вживаних машин. Дизельні автомобілі займають лише 21,3% ринку, а електрокари — 11,4%. Багато покупців цікавляться гібридними авто, але вони порівняно дорогі, що не дозволяє цьому сегменту розігнатися (а квітні на нього припало 8% продажів).

Зміна пріоритетів вже позначається на цінах. Як каже Новицький, у сегменті авто з ДВС дедалі частіше з'являється «недокументований дисконт». «Чим менш економним є авто, тим більше продавцю доводиться поступатися ціною. Найбільше просіли у вартості американські авто з великими атмосферними двигунами по 2,5−3 літри і більше.

Зараз власники намагаються позбавитися таких машин, навіть переведення на газ не рятує від великих витрат на експлуатацію. А авто з двигунами 5−6 літрів взагалі перейшли до категорії колекційних, і більше не розглядаються як транспорт на кожен день. Щодо дизельних авто, то в сегменті особистого транспорту вони поступово здають позиції", — пояснив Новицький. Зазначимо: за оголошеннями помітити зниження цінників на «прожерливі» авто поки що складно. Але, як кажуть експерти, продавці готові поступатися до 10% від заявленого цінника під конкретного покупця.

На думку Новицького, гарною покупкою зараз є нові гібридні авто, які забезпечують ефективну витрату пального — близько 5 літрів на 100 кілометрів у режимі міської їзди, і водночас водій не прив'язаний до розетки, як у випадку з електрокарами. На вторинному ринку Новицький радить купувати електромобілі, але з великою батареєю та запасом ходу, і лише якщо є можливість заряджати авто вдома за тарифами на електроенергію для населення. «Якщо заряджати на спеціалізованих АЗС, то краще розглянути бензинові моделі із сучасними турбомоторами невеликого об'єму та прямим вприскуванням», — радить експерт.