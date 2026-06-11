Ощадбанк готує масштабне оновлення: які сервіси будуть недоступні

Ощадбанк попередив про масштабні оновлення. Через технічні роботи для клієнтів 14 червня 2026 року буде недоступний застосунок «Мобільний Ощад». Обмеження також торкнуться відділеннь фінансової установи. Сповіщення про це з'явилося у мобільному додатку Ощадбанку

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Технічні роботи

Як повідомили у банку, в період з 03:45 до 22:00 14 червня відбуватимуться технічні роботи, щоб «підвищити стабільність та надійність систем банку».

Саме тому клієнти у цей час не зможуть скористатися низкою послуг, Йдеться про такі послуги, як:

операції з депозитами та поточними рахунками;

обмін валют;

формування декларацій.

До того ж 14 червня не працюватимуть відділення Ощадбанку по всій країні.