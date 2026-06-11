Ощадбанк попередив про масштабні оновлення. Через технічні роботи для клієнтів 14 червня 2026 року буде недоступний застосунок «Мобільний Ощад». Обмеження також торкнуться відділеннь фінансової установи. Сповіщення про це з'явилося у мобільному додатку Ощадбанку
11 червня 2026, 9:23
Ощадбанк готує масштабне оновлення: які сервіси будуть недоступні
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Технічні роботи
Як повідомили у банку, в період з 03:45 до 22:00 14 червня відбуватимуться технічні роботи, щоб «підвищити стабільність та надійність систем банку».
Саме тому клієнти у цей час не зможуть скористатися низкою послуг, Йдеться про такі послуги, як:
- операції з депозитами та поточними рахунками;
- обмін валют;
- формування декларацій.
До того ж 14 червня не працюватимуть відділення Ощадбанку по всій країні.
Джерело: Мінфін
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