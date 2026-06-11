Держстат погіршив оцінку падіння ВВП України у першому кварталі 2026 року

Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України за перший квартал 2026 року. Згідно з оновленими даними, відомство погіршило оцінку падіння реального ВВП порівняно з аналогічним періодом минулого року до 0,6%. Раніше прогнозувалося зниження на 0,5%.

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Як свідчить графік Держстату, економіка України увійшла в дефляційну зону після стабільного зростання протягом усього 2025 року (тоді в І кварталі фіксувалося +0,8%, у ІІ — +0,9%, у ІІІ — +2,4%, а в ІV — +2,8%).

Загалом ключові макроекономічні показники за І квартал 2026 року розподілилися так:

Реальний ВВП (річний вимір) скоротився на 0,6% порівняно з І кварталом 2025 року.

Реальний ВВП (квартальний вимір) зменшився на 0,7% порівняно з попереднім (четвертим) кварталом 2025 року з урахуванням сезонного фактору.

Номінальний ВВП становив 2047,2 млрд грн.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк України погіршив річний прогноз зростання ВВП до 1,3%. У січневому Інфляційному звіті регултор прогнозував 1,8%, у жовтневому — 2%.