Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України за перший квартал 2026 року. Згідно з оновленими даними, відомство погіршило оцінку падіння реального ВВП порівняно з аналогічним періодом минулого року до 0,6%. Раніше прогнозувалося зниження на 0,5%.
11 червня 2026, 19:10
Держстат погіршив оцінку падіння ВВП України у першому кварталі 2026 року
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Як свідчить графік Держстату, економіка України увійшла в дефляційну зону після стабільного зростання протягом усього 2025 року (тоді в І кварталі фіксувалося +0,8%, у ІІ — +0,9%, у ІІІ — +2,4%, а в ІV — +2,8%).
Загалом ключові макроекономічні показники за І квартал 2026 року розподілилися так:
- Реальний ВВП (річний вимір) скоротився на 0,6% порівняно з І кварталом 2025 року.
- Реальний ВВП (квартальний вимір) зменшився на 0,7% порівняно з попереднім (четвертим) кварталом 2025 року з урахуванням сезонного фактору.
Номінальний ВВП становив 2047,2 млрд грн.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Національний банк України погіршив річний прогноз зростання ВВП до 1,3%. У січневому Інфляційному звіті регултор прогнозував 1,8%, у жовтневому — 2%.
Джерело: Мінфін
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